Non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate di Terra Amara. La maggiore novità per i telespettatori della soap ambientata nella Turchia degli anni '70 è rappresentata dalla scoperta da parte di Sevda che Umit altri non è che Ayla, la figlia che lei lasciò in fasce molti anni prima. Come rivelano le anticipazioni, infatti, sarà la stessa dottoressa durante una conversazione con l'ex cantante a svelare la sua vera identità. Sevda verrà colta da un infarto ma non appena si riprenderà il suo unico scopo sarà quello di dimostrare ad Umit che non fu sua volontà abbandonarla.

Dimostrare che il padre costrinse la madre ad andare via non sarà però sufficiente a Umit che pretenderà da Sevda l'aiuto necessario per riconquistare Demir. La donna a questo punto si schiererà dalla parte della figlia e inizierà a mettere Yaman contro Zuleyha.

Sevda apprende che Umit è sua figlia

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla scelta di Sevda di aiutare Umit a riconquistare Demir. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui durante una dura conversazione Umit confesserà a Sevda di essere sua figlia Ayla. Nell'udire la notizia, l'ex amante di Adnan Senior avrà un malore. A soccorrerla sarà la dottoressa stessa, la quale però non sembrerà disposta ad ascoltare la madre.

Quando Sevda si sarà ripresa dall'infarto, riuscirà però a dimostrare alla figlia che fu il padre ad allontanarla da lei. L'ex cantante farà infatti ascoltare alla dottoressa una conversazione con la zia paterna in cui verrà a galla tutta la verità. Dopo essersi lasciata andare ad un abbraccio con la madre, però, Umit pretenderà dalla madre che si ponga dalla sua parte e che la aiuti a riconquistare Demir.

Yaman di fatti sarà sempre più sicuro di voler stare al fianco di Zuleyha e per questo dimenticherà del tutto la sua ex amante.

Umit mette Zuleyha in cattiva luce

Consapevole che se non farà ciò che Umit le ha chiesto la perderà per sempre, Umit inizierà a mettere Zuleyha in cattiva luce, facendo credere a Demir che forse la moglie non ha mai dimenticato Yilmaz e che potrebbe aver scelto di stare con lui solo per fargliela pagare per tutto il male subito in passato.

Demir inizierà a prendere in considerazione le parole di Sevda nel momento in cui scoprirà che la moglie ha intestato al defunto un terreno continuando tra l'altro ad andare al cimitero da lui ogni giorno. Una falla però si aprirà nel piano nella dottoressa.

Attraverso una lettera inviata da Sabahattin a Sermin, quest'ultima scoprirà che il primo nome di Umit è Ayla e non potrà non chiedersi come mai durante il suo malore Sevda continuasse a chiamare la dottoressa con il nome di cui nessuno era a conoscenza.

Sermin comunicherà la scoperta a Demir ma anche alla zia di Fikret. Ben presto anche Fekeli ne verrà a conoscenza e inizierà a collegare tutti i pezzi del puzzle, consapevole che in passato Fikret ha avuto una relazione con Umit.