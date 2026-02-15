Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 23 al 27 febbraio svelano che Ornella Bruni rientrerà a Napoli dopo un lungo soggiorno in Spagna, ma la crisi con il marito non si sarà smorzata nonostante la lontananza.

Ancora tensioni tra Ornella e Raffaele

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Raitre da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio prendono il via dal ritorno a Napoli di Ornella. La dottoressa dopo un lungo soggiorno a Napoli per recuperare la serenità persa in seguito allo scontro con Raffaele si ricongiungerà con il marito, ma le tensioni saranno tutt'altro che passate.

Trovando una confidente nell'amica Giulia, Ornella ammetterà di non essere riuscita a superare la delusione per la scelta del marito di non andare in pensione, annullando di fatto tutti i progetti di coppia. La dottoressa si confronterà poi direttamente con Raffaele: tra i due il sentimento sarà innegabile ma la fiducia non sarà più quella di prima.

Pino va avanti dopo la storia con Rosa

La frattura tra Raffaele e Ornella potrebbe diventare insanabile, ma questa non sarà l'unica coppia a dover fare i conti con i propri sentimenti. Infatti, Rosa, pronta a ricominciare la sua vita al fianco di Damiano ormai sul punto di trasferirsi a casa sua, scoprirà che anche Pino è andato avanti con la sua vita e la situazione non la lascerà indifferente.

Intanto, Manuela sarà sempre più presa dai preparativi del suo matrimonio con Niko ormai alle porte. Infine, Ferri porterà a casa sua la figlia Cristina, dopo il brutto incidente che l'ha colpita. Per Roberto esprimere i suoi sentimenti nei riguardi della figlia non sarà facile e ciò farà soffrire la giovane che finirà per confidare le sue difficoltà nel rapporto con il padre a Marina Giordano.

Cosa accadrà ai coniugi Giordano?

La crisi tra Ornella ed il marito sarà solo passeggerà o tra i due si arriverà alla rottura. La storyline potrebbe aprirsi ad entrambe possibilità, visto che la dottoressa non sembrerà più tranquilla emotivamente neanche dopo la permanenza in Spagna. Per comprendere come si evolverà la situazione non resta che attendere le prossime anticipazioni.