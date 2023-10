Al centro della scena di Uomini e donne ci sarà ancora Gemma Galgani la quale, messa da parte la cocente delusione per Maurizio, accetterà di conoscere un nuovo cavaliere. Maurizio invece, bacerà la dama Elena mentre tra Silvio e Donatella ci sarà nuovamente maretta, visto che i due litigheranno pesantemente in studio.

Gemma conosce un nuovo cavaliere

Ciò che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 23 ottobre si riferirà principalmente alla registrazione di Uomini e donne del 20 ottobre. Dopo le lacrime viste nelle scorse puntate, questa volta Gemma sembrerà voler voltare pagina, dopo la cocente delusione ricevuta da Maurizio.

Ormai è chiaro a tutti e anche alla stessa Gemma che Maurizio in queste settimane l'ha presa in giro, fingendo un interesse per lei.

Nelle nuove puntate che andranno in onda su Canale 5, Gemma accetterà di conoscere un nuovo cavaliere di 61 anni, giunto appositamente per lei in studio. Al momento non si hanno ulteriori informazioni su questo cavaliere.

Maurizio si sblocca e bacia Elena

Al centro dello studio di Uomini e donne tornerà a sedersi proprio Maurizio Laudicino. Il cavaliere, dopo quanto accaduto con Gemma, continuerà ad essere al centro dell'attenzione.

Questa volta verrà mostrata la sua esterna con Elena, la dama che sta conoscendo da qualche settimana. Ci sarà un colpo di scena, visto che tra i due scatterà un bacio a stampo.

Ciò andrà a confermare tutti i sospetti su di lui che, sino a qualche giorno fa, aveva dichiarato di avere una sorta di blocco che non gli permetteva di dare un bacio a Gemma. Eppure, questo blocco scomparirà misteriosamente con Elena. Con ogni probabilità, ci saranno nuove discussioni in studio proprio in riferimento a questo.

Nuova lite tra Silvio e Donatella

Nel corso delle puntate in onda sino al prossimo 27 ottobre, il pubblico d Uomini e donne assisterà a una nuova lite tra Silvio e Donatella. Al momento non è dato sapere il motivo per cui i due discuteranno animatamente in studio. Sta di fatto che la loro discussione proseguirà dietro le quinte, un po' come era già accaduto qualche settimana fa.

Novità anche per Aurora e Marco. I due chiuderanno la loro conoscenza. Sarà il cavaliere a porre fine alla frequentazione, dichiarando in studio che non è scattata la scintilla. Alessio invece, continuerà la conoscenza con Claudia, nonostante i continui dissapori.