Terminata la diretta del Grande Fratello del 2 novembre Angelica Baraldi è scoppiata a piangere e si è confidata con Anita Olivieri e Rosy Chin, spiegando che la sua più grande paura è quella di venire eliminata dal gioco poiché si sarebbe messa contro Beatrice Luzzi. Secondo la 25enne di Modena chi finisce nella "black list" dell'attrice si mette contro un'importante fetta di pubblico.

Angelica piange per essere finita al televoto eliminatorio

Durante le nomination della 16^ puntata del GF, Angelica Baraldi è finita al televoto eliminatorio insieme a Alex Schwazer, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan.

Terminata la diretta la concorrente è andata in crisi per la nomination ricevuta da Beatrice Luzzi: "Tutti quelli che votano per Bea mi nomineranno per eliminarmi. Dopo Samira ci sto io". La 25enne è convinta che all'interno del programma tutti coloro che si sono messi contro Beatrice, sono stati eliminati dal gioco. Dunque è sicura che sarà lei ad abbandonare il gioco nella puntata di lunedì 6 novembre.

“mi ha nominato bea, tutti quelli che nomina lei li fa fuori, dopo samira ci sono io” VI OREGO STO MORENDO HAHAH #GrandeFratello pic.twitter.com/2wXW6H0X4L — mirko (@toorkomi) November 3, 2023

In seguito allo sfogo della coinquilina, Anita Olivieri ha cercato di rassicurarla. Anche Alex Schwazer ha fatto notare che Giuseppe Garibaldi si è salvato al televoto nonostante abbia avuto degli screzi con Beatrice Luzzi.

Secondo Angelica, però, Garibaldi sarebbe stato "graziato" dai telespettatori solamente per continuare a creare dinamiche con Luzzi.

I motivi dell'astio tra Beatrice e Angelica

Nelle precedenti puntate, la 25enne di Modena ha visto una clip in cui si sente dire a Beatrice che non la sopporta. Inoltre Luzzi ha definito la coinquilina una "gatta morta", poiché si metterebbe sempre in mezzo a situazioni che non la riguardano.

La settimana scorsa, Baraldi si era arrabbiata con Giuseppe Garibaldi perché anziché nominare Beatrice Luzzi aveva nominato Alex Schwazer.

Beatrice Luzzi e Fiordaliso criticano Baraldi

Durante la diretta, Giampiero Mughini è stato rimproverato per avere pronunciato delle volgarità su Angelica Baraldi.

Beatrice Luzzi ha definito incoerente l'atteggiamento di Angelica e ha sostenuto che sia una persona furba e molto attaccata al gioco.

Secondo il punto di vista di Fiordaliso, la coinquilina non sarebbe credibile: per tutta la puntata ha tenuto stretta la mano di Mughini nonostante le offese ricevute, ma al termine della diretta è scoppiata a piangere. Entrambi le concorrenti hanno rivelato di non credere affatto alla reazione di Baraldi e sono convinte che ogni suo gesto sia ai fini di creare una strategia.