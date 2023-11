Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 14 e 15 novembre rivelano che Vittorio e Matilde si mostreranno sempre più affiatati e complici, tanto da scatenare la furia di Tancredi che questa volta si scaglierà contro il suo rivale.

Maria prenderà in considerazione, per la prima volta, l'idea di trasferirsi in Australia assieme al suo fidanzato Vito mentre Marcello si renderà conto che suo fratello Matteo gli sta nascondendo qualcosa e proverà ad indagare per far emergere la verità.

Marcello capisce che suo fratello Matteo gli sta nascondendo qualcosa

Marcello, nel corso della puntata della soap del 14 novembre, noterà che suo fratello non porta più al polso il prezioso orologio che gli aveva regalato e capirà subito che si trova coinvolto in una brutta situazione che non è ancora venuta a galla.

Maria, invece, si mostrerà sempre più in crisi: non sa cosa fare con Vito, se accettare o meno di trasferirsi con lui in Australia e quindi iniziare questa nuova vita insieme, lontani da tutto e tutti.

Intanto il giovane Lamantia proverà a cercare una nuova attività da rilevare in Italia: vuole avere qualcosa di cui occuparsi che possa permettergli di soggiornare per più tempo anche a Milano con la sua amata.

I Puglisi preoccupati per il futuro di Maria nella puntata del 14 novembre

Leonardo andrà al grande magazzino per un incontro con Vittorio Conti suscitando l'imbarazzo di Irene che cercherà di fare il possibile per evitarlo e non averci a che fare.

La famiglia Puglisi si mostrerà sempre più preoccupata per il futuro e le scelte di Maria.

Mamma Concetta e papà Ciro si siederanno attorno ad un tavolo per analizzare la situazione e cercare di capire quali sono le intenzioni della stilista in merito alla sua relazione con Vito e a quel matrimonio che i due avevano programmato.

Vittorio e Matilde complici e affiatati, Tancredi furioso e perde le staffe

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 15 novembre rivelano che Vittorio e Matilde si mostreranno particolarmente complici ed affiatati ad un evento al quale prenderà parte anche Tancredi.

E proprio il perfido Sant'Erasmo, vedendo sua moglie chiacchierare amabilmente con Conti, andrà su tutte le furie.

Tancredi finirà per perdere il controllo e, furioso per la scena che ha visto, non esiterà a scagliarsi contro il suo nemico.

Maria, dopo il confronto con i suoi genitori, prenderà in considerazione l'ipotesi di trasferirsi realmente in Australia e lasciare il suo incarico all'interno del grande magazzino milanese.

Alfredo beccherà Leonardo all'interno della Caffetteria di Salvatore: tra i due non nascerà affatto una simpatia.