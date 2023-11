La rivalità tra Vittorio e Tancredi sarà più accesa che mai al punto tale che negli episodi Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 dal 20 al 24 novembre avrà come epilogo un incidente in cui Sant'Erasmo avrà la peggio. Il marito di Matilde, infatti, verrà investito e finirà in coma, anche se le sue condizioni miglioreranno a vista d'occhio e ben presto farà un gesto inaspettato nei confronti della consorte e tuttora non rivelato dalle anticipazioni. Nel frattempo Matteo si aprirà completamente con Marcello rivelandogli il motivo per il quale ha tanti debiti mentre Umberto proverà a rubare un affare al Barbieri.

Tancredi finisce in coma, poi si riprende

Marcello soffrirà molto per essere stato escluso dagli affari del Paradiso e si rivolgerà a Matteo per avere delle informazioni in merito. Vito, intanto, comincerà a pianificare la nuova fabbrica felice di poter mettere su il progetto del padre di Matilde mentre tutti saranno entusiasti per l'abito creato da Maria per la collezione natalizia. Nel frattempo, Tancredi, come si evince dagli spoiler settimanali Il Paradiso delle Signore, sembrerà certo di poter risolvere la crisi con sua moglie, ma non si renderà conto che sta per essere travolto da qualcosa di grosso.

Vittorio, infatti, dopo essersi assicurato che il dossier Sant'Erasmo sia affidabile, si recherà da Tancredi per parlargli e dargli un ultimatum.

In seguito, l'uomo rivelerà ad Umberto di essere responsabile dell'incendio al mobilificio Frigerio, ma non sentendosi ancora pronto a dire la verità a Matilde chiederà altro tempo a Vittorio. Subito dopo, proverà a ricattare Diletta, ma lei non cederà e così deciderà di affrontare Conti, ma lo scontro tra i due sarà molto acceso e nella concitazione Sant'Erasmo sarà investito da un'auto e finirà in coma mentre Vittorio rimarrà molto scosso da quanto accaduto.

Vittorio dà piena fiducia a Marcello

Maria, dopo aver deciso di dare un'altra possibilità al suo rapporto con Vito ignorando ciò che sente per Matteo, deciderà di fare una sorpresa al suo fidanzato e troverà la collaborazione delle amiche che le lasceranno casa libera. Nel frattempo, Marcello chiederà a Vittorio di coinvolgerlo maggiormente negli affari del Paradiso ed il Conti gli offrirà una scrivania tutta sua, ma gli dirà che deve guadagnarsi la sua fiducia.

Intanto, Vito chiederà aiuto e Matteo e lui non potendo dirgli di no, deciderà di confidarsi con Marcello parlandogli dei sentimenti che prova per Maria mentre Delia tenterà di convincere Agata a frequentare un corso di disegno, in modo tale, da coltivare il suo talento.

Poco dopo, Marcello otterrà finalmente la fiducia di Vittorio, il quale gli darà il via libera a seguire la parte economica di una campagna pubblicitaria del grande magazzino. Tuttavia, Barbieri dovrà vedersela con Umberto, il quale farà di tutto per sabotarlo.

Matteo rivela a Marcello perché ha tanti debiti

Matteo e Marcello collaboreranno e riusciranno ad evitare che Umberto rubi loro l'affare concluso per la campagna pubblicitaria del Paradiso.

A quel punto, Portelli si aprirà completamente con il fratellastro e gli confiderà per quale motivo ha contratto così tanti debiti con gli strozzini. Poco dopo, il giovane parlerà con Maria e le dirà che se dovesse sentirsi in imbarazzo, lui lascerà l'incarico che gli ha affidato Vito.

Nel frattempo Tancredi, a sorpresa migliorerà e si risveglierà dal coma. L'uomo, poi, proprio quando Vittorio gli dirà che è pronto a farsi da parte, farà un gesto inaspettato nei confronti di Matilde.

Infine Clara verrà a sapere che Alfredo svolge un secondo lavoro, ma gli prometterà di non dire nulla ad Irene mentre Agata parlerà a suo padre del corso di disegno, ma lui non la autorizzerà a frequentarlo.