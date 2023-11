Le puntate de Il Paradiso delle Signore 8 riserveranno sorprese nella settimana dal 20 al 24 novembre 2023. In particolare, la vita di Tancredi sarà in pericolo dopo essere stato investito da un'auto. In seguito all'evento, però, prenderà una decisione che inciderà sul futuro del suo matrimonio.

Anticipazioni 20-24 novembre: Vittorio dà un aut aut a Tancredi

Vito inizierà a progettare la nuova fabbrica, fiero di poter realizzare il progetto di Matilde e di suo padre. Mentre al grande magazzino saranno tutti entusiasti per l'abito di punta della collezione natalizia creato da Maria, alla galleria Milano Moda Tancredi dovrà affrontare Vittorio, il quale avrà con sé il dossier che inchioda il nobile e gli darà del tempo per confessare a Matilde come andarono i fatti all'epoca dell'incendio al mobilificio Frigerio.

Nel frattempo, stando alle anticipazioni, Matteo confiderà al fratello Marcello i sentimenti che prova nei confronti della stilista Puglisi.

Un'auto investe di Sant'Erasmo

Tancredi svelerà ad Umberto le sue responsabilità nella vicenda dell'incendio al mobilificio Frigerio. Tuttavia, ammetterà di non essere ancora pronto a raccontare la verità a Matilde. Perciò, chiederà a Vittorio del tempo per riuscirci. Il nobile di Sant'Erasmo, però, non sarà veramente convinto di voler raccontare tutto alla moglie e deciderà di ricattare Diletta affinché convinca Conti a rinunciare all'aut aut del giorno precedente. La giornalista, tuttavia, sembrerà non avere intenzione di cedere al ricatto. La tensione tra l'imprenditore e il direttore del magazzino crescerà al punto tale da giungere ad un vero e proprio scontro.

Tuttavia, accadrà qualcosa di inaspettato: una macchina investirà Tancredi che dovrà essere portato in ospedale.

Tancredi in ospedale

Le condizioni di Tancredi miglioreranno. L'uomo si troverà ancora in ospedale quando riceverà da Vittorio una promessa, ossia che non si frapporrà più tra lui e Matilde. Inaspettatamente, il nobile di Sant'Erasmo compirà un gesto che cambierà completamente il destino del suo rapporto con la moglie.

Nel frattempo, sempre nelle puntate in onda dal 20 al 24 novembre, Umberto sarà sul punto di sottrarre a Marcello l'affare portato a termine per la campagna pubblicitaria del Paradiso delle signore. Sarà l'intervento di Matteo a contrastare i piani del commendatore. La collaborazione tra i due fratellastri contribuirà ad avvicinarli.

A quel punto Portelli confiderà al fratellastro il motivo per cui ha contratto dei debiti con gli usurai. Intanto, Clara scoprirà che Alfredo ha un secondo lavoro ma quest'ultimo le chiederà il favore di non rivelare nulla ad Irene.