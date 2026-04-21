Lunedì 20 aprile, al Grande Fratello Vip c'è stato l'ennesimo scontro tra Renato Biancardi e Alessandra Mussolini. Quest'ultima ha rimproverato il concorrente per aver pronunciato l'ennesima frase fuori luogo su Lucia Ilardo, ma il musicista campano è andato su tutte le furie: "Sei perfida e cattiva, cerchi di fornire l'assist per fare le clip in puntata".

Renato furioso con Alessandra

Ieri, Renato ha detto a Raul di andare a dormire con Lucia ma tale frase è stata ritenuta cattiva e offensiva da parte di Alessandra.

In seguito all'ennesimo rimprovero da parte dell'ex europarlamentare, Renato ha perso le staffe: "Alessandra una mamma?

Mi ha buttato giù 10 volte e se negate significa che sto vedendo un altro programma, perché ha fatto piangere chiunque qui dentro". Dal canto suo Mussolini ha ribadito il suo pensiero: "Sta facendo così perché si sta arrampicando sugli specchi visto che ha detto una frase bruttissima". "Ma quale specchi. Sei perfida e cattiva, vuoi dare al GFVip gli assist per fare le clip in puntata. Tu forse lavori per loro". Il gieffino ha poi chiesto a Lucia di non rivolgergli più parola e tornando ad Alessandra ha rincarato la dose: "Stavamo parlando tranquillamente e tu sei venuta qui a rompermi. Tu dovresti essere una mamma non una ragazzina che getta benzina sul fuoco, dici solo bugie. Io racconto la verità dei fatti".

"Io sto male e tu vieni qui a rompermi? Ma vai a quel paese tu e Lucia", ha detto Renato prima di abbandonare la conversazione. "Ma come mai, che ha? Non è stanco, è maleducato e dice cose orribili senza capirlo", ha invece affermato Alessandra.

Renato sta dimostrando di essere un ratto dall’inizio alla fine 🤦‍♀️ #gfvip pic.twitter.com/AcFAKKUpIc — ELiSA (@ElisaDiGiacomo) April 20, 2026

L'attacco a Lucia

In un secondo momento Lucia ha cercato di parlare con Renato, ma quest'ultimo non ha sentito ragioni. Il musicista campano ha rimproverato la gieffina di avergli riso in faccia per l'ennesima volta. Inoltre Renato ha rincarato la dose nei confronti di Mussolini: "Se viene qui la rimando a quel paese.

Se avrei detto una cosa simile io, mi avrebbe fatto uscire su tutti i giornali". L'ex volto di Temptation Island ha cercato di calmare il concorrente, invitandolo a non essere arrogante e volgare ma il 32enne ha continuato: "È un mese che mi ha preso di mira e tu neanche te nei accorta".

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti del web hanno espresso la loro opinione in merito alla lite tra Renato e Alessandra.

Un utente ha affermato: "Ma il musicista chi si crede di essere?". Un altro utente ha aggiunto: "Brava Alessandra che continua a prendere le difese di Lucia visto che lei non ci arriva da sola". Uno spettatore ha commentato: "Mussolini dovrebbe farsi un po' di più gli affari suoi perché non è la badante di Lucia, ma lui ha sbagliato con quei termini volgari".

Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Renato deve smetterla di offendere Lucia". Infine c'è chi si è domandato perché il 32enne non sia ancora stato rimproverato dagli autori del reality show visto che ha pronunciato diverse cattiverie su Lucia.