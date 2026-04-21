Nuovo botta e risposta tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra le due concorrenti è scoppiata l'ennesima discussione per la coreografia da portare nella puntata di mercoledì 22 aprile. Sentendosi messa in dubbi sul suo operato la comica ha sbottato, ma Mussolini ha replicato: "Sei arrogante e prevaricatrice".

Alessandra e Francesca ai ferri corti

Ieri, al GFVip gli autori hanno chiesto a Francesca di preparare una coreografia da portare in scena nella puntata in onda mercoledì 22 aprile. Vedendo i passi da fare Alessandra si è rifiutata, ma ciò ha creato una discussione con Manzini.

Nella giornata di oggi 21 aprile, le due concorrenti si sono ritrovate in giardino per un chiarimento che però non è avvenuto. Francesca ha chiesto: "Che sono io?". "Sei arrogante e prevaricatrice", la replica di Alessandra. Nel momento in cui la comica ha negato, Mussolini ha spiegato la sua versione dei fatti: "A me piace portarti all'esasperazione perché così esce la tua natura. Non mi piaci pacata e finta, preferisco quando zittisci una persona in malamente perché così ti mostri davvero per ciò che sei". Manzini ha però ribadito di non essere come l'ha dipinta la coinquilina: "Io non sono arrogante, mi sono solo fatta rispettare". Successivamente il dialogo si è spostato sulla coreografia con Francesca che ha detto di essersi sentita mancata di rispetto visto che il suo lavoro lo sa fare bene.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, gli utenti del web hanno commentato l'ennesimo botta e risposta tra Alessandra e Francesca.

Un utente ha ironizzato su Manzini: "Francesca è riuscita a litigare con tutti questa settimana, anche con la sua amica Alessandra". Un altro utente ha aggiunto: "Mussolini ha avuto una grandissima pazienza visto che prima ha discusso con Renato e poi con Francesca". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Ma perché Francesca continua a dire che è una professionista?". Un utente ha commentato: "Alessandra ha capito benissimo la strategia della Manzini". Infine c'è chi ha commentato: "Adoro il cast di quest'anno perché senza relazioni amorose riescono lo stesso a litigare tra di loro un giorno si e l'altro pure".