Ceyda scoprirà che Arda ha un'intelligenza superiore nelle prossime puntate de La forza di una donna e sarà al settimo cielo.

Le anticipazioni tv rivelano che Arda dimostrerà di riuscire a ricomporre in pochi minuti puzzle molto complessi. Fazilet si metterà in contatto con sue conoscenze per capire se il bambino ha delle doti speciali e la conferma arriverà subito.

Una grande speranza per Arda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto Bahar e Ceyda faranno una scoperta sorprendente su Arda. Tutto avrà inizio quando Raif, per fare spazio nel suo armadio, donerà a Ceyda i suoi vecchi puzzle.

La donna tornerà a casa e darà i giochi a Arda, Doruk e Nisan che si divertiranno a rimettere insieme i pezzi. I figli di Bahar noteranno subito la velocità di Arda nel ricomporre i puzzle e, sorpresi, ne parleranno con la loro mamma. L'indomani, Bahar resterà da sola con il figlio di Ceyda e lo osserverà attentamente per capire se Doruk e Nisan abbiano esagerato. Il risultato sarà sorprendente in pochi minuti, Arda farà un puzzle per adulti. Bahar prenderà il bambino e lo porterà a casa di Fazilet per parlarne con lei. La donna rassicurerà Bahar e le dirà che parlerà al più presto con il responsabile della fondazione con cui è contatto per saperne di più. La madre di Nisan e Doruk, prima di parlarne con Ceyda vorrà essere certa che Arda abbia un'intelligenza superiore alla media, perché non vorrà creare false illusioni nella sua amica.

La grande notizia per Ceyda romperà le convenzioni

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Fazilet telefonerà al suo contatto come promesso a Bahar. Il responsabile della fondazione confermerà a Fazilet che Arda ha certamente delle capacità fuori dal comune e con la giusta istruzione potrebbe sfruttare al massimo la sua intelligenza e affermarsi nella vita. Con il cuore pieno di gioia, Fazilet chiamerà subito Ceyda e le dirà tutto. Per l'amica di Bahar sarà una grande felicità, tanto che dimenticherà la forma e abbraccerà Fazilet. Raif resterà a guardare le due donne più importanti della sua vita e ne sarà molto soddisfatto. Ceyda non avrà parole per ringraziare Fazilet, anche perché la donna le darà un'altra notizia: "Pagherò io la scuola per Arda". Finalmente, per suo figlio, Ceyda potrà pensare ad un futuro di speranza.