Yesim rivelerà a Guzide il segreto di Oylum: "Tua figlia è una bugiarda, è stata espulsa dall'università", dirà nella puntata di Tradimento in onda lunedì 10 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che Guzide sarà sconvolta dalle parole di Yesim ma capirà che la donna non mente. La reazione della giudice sarà furiosa e dopo aver schiaffeggiato sua figlia la manderà fuori di casa, interrompendo i rapporti con lei.

La scoperta di Yesim in Tradimento

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che Yesim si prenderà la sua rivincita su Guzide mettendo a repentaglio la sua serenità familiare.

Tutto avrà inizio quando Yesim andrà a cercare Murat al suo ufficio e verrà mandata via dalla segretaria. La donna si nasconderà nel parcheggio e ascolterà la conversazione tra gli assistenti di Tarik. In questa occasione, Yesim scoprirà che Oylum sta mentendo a sua madre e non studia medicina: questa sarà un'arma molto preziosa che la donna terrà per sé fino a quando non arriverà il momento giusto. Yesim andrà a casa di Guzide con alcuni poliziotti e la accuserà di aver rapito Oyku. Gli agenti non troveranno la bambina nella villa e quindi non potranno in alcun modo punire Guzide e questo farà andare Yesim su tutte le furie. Tra le due rivali nascerà un'aspra discussione davanti a Oylum, Nazan e Umit.

Per Yesim arriverà il momento giusto per utilizzare il suo asso nella manica: "Tua figlia è una bugiarda", dirà a Guzide, "Ti ha detto che è stata espulsa da medicina?". Yesim continuerà: "Non studia medicina e non è andata ad Amsterdam". Oylum sarà terrorizzata e l'espressione del suo volto sarà una conferma per Guzide.

Lo schiaffo di Guzide e il sorriso soddisfatto di Yesim

Nella puntata di Tradimento in onda lunedì 10 febbraio, Guzide chiederà spiegazioni a Oylum e la schiaffeggerà davanti a tutti. "Come hai potuto farmi questo?" chiederà in lacrime Guzide a sua figlia che le spiegherà di aver avuto paura di lei. La giudice ammetterà che non perdonerà mai Oylum per le sue bugie: "Mi hai mentito per anni, sei come tuo padre".

A quel punto Guzide si renderà conto che Tarik sapeva tutto e attaccherà anche lui. Per la giudice sarà un momento di grande sofferenza, mentre Yesim si godrà la scena con un sorriso soddisfatto. Dopo un lungo sfogo, Guzide dirà a Oylum che non la considererà più sua figlia e la ripudierà: "Ti rifiuterò legalmente". La ragazza resterà a piangere mentre sua madre andrà al piano di sopra per recuperare i suoi vestiti. Guzide lancerà dalla finestra tutte le cose di Oylum, chiedendole di non mettere più piede nella sua casa.

Oylum aveva provato a dire la verità a Guzide

Nelle puntate precedenti, Oylum ha scritto una lettera a Guzide prima della sua partenza per New York. Su quel foglio, la ragazza ha confessato tutte le sue bugie, sperando che un giorno Guzide potesse perdonarla.

Quando il viaggio per l'America è saltato, però, Oylum ha pregato Tolga di introdursi nella camera di sua madre e recuperare quella lettera. Oylum ha fatto un altro tentativo invitando a cena Guzide e la sua famiglia, ma anche in questo caso si è tirata indietro poco prima di rivelare la verità sui suoi studi.