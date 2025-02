Ozan spingerà un operaio durante un litigio e lo ridurrà in fin di vita nella puntata di Tradimento in onda domenica 16 febbraio. Le anticipazioni rivelano che Oltan non perderà occasione per chiamare Guzide e ricattarla nuovamente. L'imprenditore dirà alla giudice che, se non lo assolverà durante la causa, Ozan finirà in carcere: lei non avrà scelta e a malincuore deciderà di piegarsi al ricatto pur di liberare suo figlio dai guai.

Il conto di Oltan per Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga presenterà un conto moto salato a Guzide.

Il ricco imprenditore convocherà la giudice sulla sua barca e le chiederà di assolverlo in una causa molto complicata. Guzide non avrà intenzione di aiutare Oltan che passerà ai ricatti mostrandole il video in cui Ozan ammette di aver tolto la vita a Kaan. Guzide sarà sconvolta nel conoscere il segreto di suo figlio e si prenderà del tempo per decidere sul da farsi. La giudice sarà molto combattuta perché in molti anni di carriera non è mai andata contro la legge, ma soffrirà anche per suo figlio. Dopo averci riflettuto, Guzide telefonerà a Oltan dicendogli che rifiuta di piegarsi al suo ricatto e se Ozan ha commesso un reato è giusto che paghi. Tutto sembrerà deciso, ma le cose si complicheranno ulteriormente per Ozan e questa volta Guzide non saprà davvero cosa fare.

Al cantiere di Oltan, infatti, Ozan avrà un violento litigio con l'operaio che ha rubato la merce al suo capo. I due uomini arriveranno alle mani e Ozan spingerà l'operaio per allontanarlo da lui, ma l'uomo cadrà nel vuoto.

La scelta dolorosa di Guzide

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 16 febbraio, Ozan sarà di nuovo in guai molto seri.

Dopo la sua spinta l'operaio precipiterà nel vuoto e sarà in fin di vita. I soccorsi saranno immediati, ma anche l'arrivo della polizia non si farà attendere e Ozan finirà in commissariato. Il giovane spiegherà di aver agito per difesa, ma per provarlo servirà la testimonianza degli altri operai presenti. A quel punto interverrà Oltan che con una nuova telefonata metterà Guzide di fronte a una scelta: se accetta di aiutarlo nella causa, lui farà scagionare subito Ozan grazie alla testimonianza degli operai.

Oltan avvertirà Guzide che in caso contrario sui figlio si ritroverà in una situazione senza via d'uscita. Anche se sarà molto combattuta, questa volta Guzide sceglierà di salvare il figlio e accetterà a malincuore la proposta di Oltan.

La presenza di Oltan nella famiglia Yenersoy

Oltan è un vecchio amico di Guzide e Tarik che diverse volte si è adoperato per aiutarli. Quando Oylum è finita in carcere con la grave accusa di omicidio stradale, è stato Oltan ad aiutarla ad essere scagionata. L'imprenditore, infatti, grazie alle sue conoscenze ha rintracciato il vero colpevole e ha ricattato l'uomo che lo ha aiutato a sparire dalla scena del crimine. Il testimone è stato costretto a rivelare la verità ai giudici facendo chiarezza sull'accaduto e permettendo a Oylum di uscire dal carcere.

Guzide deve molto a Oltan e ne è sempre stata consapevole, ma non avrebbe mai immaginato che il conto da pagare sarebbe stato così alto. La causa che Oltan vuole vincere, infatti, lo vede accusato di una truffa perpetrata ai danni di decine di persone che chiedono giustizia.