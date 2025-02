Oylum sorprenderà Tarik con una donna più giovane di lei nelle prossime puntate di Tradimento. "Ha tre anni meno di me", dirà sconvolta.

Le anticipazioni rivelano che, mentre Yesim soffrirà in carcere, Tarik sarà pronto a consolarsi con una famosa influencer molto più giovane di lui. Oylum invierà le foto di suo padre con la sua nuova fiamma a Elmas, che andrà subito al locale. L'avvocato offrirà da bere a Tarik per fargli capire che ha una nuova arma a sua disposizione.

L'ennesimo tradimento di Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Yesim sarà arrestata per la scomparsa di Burcu e finirà in carcere.

La donna sarà accusata di aver tolto la vita alla sua migliore amica e dovrà restare in prigione almeno fino alla prima udienza in tribunale. Tarik non potrà fare nulla per lei, perché Elmas farà in modo che il caso sia preso in carico da un giudice molto severo. Yesim farà molta fatica ad adattarsi alla vita in carcere e le sue compagne di cella non le faciliteranno le giornate. Sarà costretta a pagare per avere del cibo e rinuncerà a uno dei suoi bracciali per avere un pasto caldo. Mentre Yesim soffrirà in carcere, Tarik si divertirà nella discoteca dell'hotel di Behram con una donna più giovane. A scoprire tutto sarà Oylum, che si troverà nel locale in compagnia di Behram. Quest'ultimo inviterà la ragazza a passare la serata con lui, certo che a breve sarebbe arrivato suo padre in compagnia della sua nuova fiamma.

Oylum sarà sconvolta quando vedrà Tarik, che senza problemi entrerà in discoteca tenendo per mano una donna, ma non gli farà nessuna scenata. L'uomo si divertirà con la giovane donna e Behram chiederà subito al cameriere di chi si tratti. Oylum scoprirà che è un influencer e andrà subito a guardare il suo profilo social: "Ha tre anni meno di me".

Yesim proverà inutilmente a chiamare Tarik

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum invierà le foto di suo padre all'avvocato Elmas, che saprà subito come agire. La donna si recherà al locale e ordinerà a un cameriere di portare da bere al tavolo di Tarik. Quando quest'ultimo alzerà lo sguardo per capire chi gli avesse offerto un drink, vedrà Elmas e cambierà faccia.

Nel frattempo, Yesim farà la fila per usare il telefono e mettersi in contatto con Tarik, ignara di quello che sta accadendo in sua assenza. Yenersoy non risponderà alla chiamata e Yesim non avrà la possibilità di ricomporre il numero, perché le altre detenute in attesa protesteranno.

Le dimissioni di Guzide e la brutta sorpresa

Nelle puntate di Tradimento in onda in Italia, Guzide è appena stata dimessa dall'ospedale dopo un incidente. Una volta arrivata alla villa, la donna ha trovato la sua casa completamente devastata. Guzide ha subito pensato a un dispetto di Yesim, ma Tarik ha difeso la sua compagna andando nuovamente contro tutti. In realtà, a mettere a soqquadro la casa è stato un uomo pagato da Burcu, ma nessuno arriverà a sospettare di lei.