Le anticipazioni di Tradimento annunciano una notizia che sconvolgerà la famiglia Yenersoy. Nella puntata che andrà in onda venerdì 25 aprile alle 21:30 su Canale 5, Tarik e Guzide scopriranno che Oylum non è la loro figlia biologica. Nel frattempo, Ipek riceverà in prestito la carta di credito di suo padre Sezai, mentre il piccolo Can verrà rapito.

Oylum non è la figlia biologica di Tarik e Guzide

Guzide e Tarik riceveranno una notizia che li destabilizzerà parecchio: scopriranno infatti che Oylum non è la loro figlia biologica. Nel frattempo, Ipek riceverà in prestito la carta di credito di suo padre Sezai, mentre si occuperà di farne una nuova.

Ci sarà anche spazio per le vicende di Ilknur, che origlierà una telefonata tra Yesim e Zuhal, pretendendo poi spiegazioni da sua nipote. Quest'ultima le rivelerà di essersi offerta di aiutare Zuhal a rapire il piccolo Can in ospedale in cambio di una somma di denaro. Intanto, la polizia continuerà a cercare il figlio di Behram e Oylum, mentre tutti attenderanno notizie dai rapitori. I sequestratori chiederanno un riscatto in criptovalute, che servirà per conoscere l'indirizzo in cui trovare il bambino. Verrà teso un brutto scherzo, poiché le famiglie Yenersoy e Dicleli si recheranno nel luogo indicato dai sequestratori, solo per scoprire che di Can non c'è traccia.

Oylum vede Yesim con in braccio Can

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare. Mentre Oylum tornerà a casa disperata per non sapere che fine abbia fatto suo figlio, Yesim si farà trovare con in braccio Can. La madre di Oyku mentirà sull'accaduto, facendo credere di aver sentito una telefonata in cui veniva organizzato il rapimento del bambino.

Proseguiranno inoltre le vicende di Behram, che continuerà a essere ricoverato in coma in ospedale. Il medico informerà Mualla che i pazienti nello stesso stato di suo figlio potrebbero trovare giovamento grazie alla vicinanza con i familiari. Kahraman verrà quindi spronato da sua zia Mualla a chiedere a Oylum di portare il piccolo Can da Behram, ma la ragazza si rifiuterà.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Yesim, che continuerà a voler far valere il suo diritto negato di madre. La ragazza si presenterà fuori dall'ufficio di Tarik, chiedendo all'avvocato di farle vedere Oyku.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Oylum è stata operata d'urgenza

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Oylum è uscita di casa per andare all'università a sostenere un esame. Behram, d'accordo con il suo autista, ha sabotato il viaggio di sua moglie, piazzando un camion sulla strada per impedirle di raggiungere la destinazione. Oylum, però, ha insistito con l'autista per tornare indietro e prendere un'altra strada sterrata. Durante il viaggio, c'è stato un incidente e Oylum è stata ricoverata d'urgenza in ospedale, dove Behram ha dovuto prendere una decisione: salvare la vita della consorte o quella del bambino che la ragazza portava in grembo. Behram ha scelto di salvare Oylum, ma i medici sono riusciti comunque a far nascere il piccolo Can.