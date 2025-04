Oylum bacerà Kahraman per la prima volta nelle prossime puntate di Tradimento, in un momento molto emozionante per entrambi.

Le anticipazioni rivelano che Kahraman sarà sempre più vicino a Oylum e la proteggerà dalla prepotenza di Mualla. Il carattere del ragazzo riuscirà a far breccia nel cuore di Oylum, che si lascerà andare a un bacio con lui.

Tolga non si arrenderà e seguirà Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum deciderà di trasferirsi da Mualla per stare con il suo bambino, vista la paura di perderlo. La vita nella villa procederà in modo sereno per Oylum, che troverà in Kahraman un prezioso alleato.

Lui sarà pronto ad aiutarla in ogni occasione e con lei trascorrerà anche molti momenti piacevoli. Nel frattempo, Tolga non riuscirà a voltare pagina e il suo pensiero sarà sempre verso Oylum, tanto che inizierà a pedinare la ragazza. Kahraman e Oylum decideranno di fare un picnic con il piccolo Can e in questa occasione Tolga avrà uno scontro con il cugino di Behram. Tolga infastidirà Kahraman, che gli andrà incontro accusandolo di seguirli. I due verranno a uno scontro fisico e qualcuno li filmerà con il telefono. Nazan arriverà a calmare gli animi, ma quando resterà da sola con Kahraman gli dirà di aver notato che i suoi sentimenti per Oylum non sono solo una semplice amicizia. Il video dello scontro diventerà virale e le illazioni su una storia di Tolga e Oylum sconvolgeranno Mualla, che punirà la nuora facendola rapire e portandola a casa di Guzide senza il suo bambino, mentre Kahraman sarà lontano.

La grave punizione di Mualla per Oylum

Nelle prossime puntate di Tradimento, Mualla vieterà a Oylum di vedere il suo bambino. La ragazza soffrirà molto e deciderà di rendere tutto pubblico, con un'intervista in cui accuserà apertamente la suocera di aver rapito più volte Can e di tenerla lontana da lui. Mualla non si lascerà scalfire dall'opinione pubblica e continuerà a tenere il nipote con sé. Nazan chiederà a Kahraman di tornare dal suo viaggio di lavoro per risolvere la situazione e lui partirà immediatamente. Quando il cugino di Behram arriverà in città, correrà da Oylum e la riporterà a casa da suo figlio. Kahraman non avrà paura di affrontare sua zia e Oylum potrà riabbracciare il suo bambino.

Alla fine della giornata, Oylum e Kahraman si scambieranno un bacio. La ragazza scivolerà dalle scale e lui sarà pronto a sorreggerla per non farla cadere: in questo modo si creerà l'atmosfera che farà avvicinare i due ragazzi.

L'arrivo di Kahraman nella vita di Oylum

Nelle puntate in onda in Italia, Kahraman è appena entrato nella vita di Oylum. Il cugino di Behram, arrivato in città per fare le sue veci, ha sentito sin da subito un legame speciale con la ragazza. Senza neanche conoscere Oylum, Kahraman l'ha salvata quando era fuori dall'ospedale in stato confusionale. Solo in un secondo momento, Kahraman ha capito che quella ragazza era la moglie di suo cugino. Quando Can è stato rapito dagli uomini di Mualla, Kahraman ha promesso a Oylum che avrebbe riportato a casa il suo bambino, dimostrandosi subito pronto ad andare anche contro sua zia per lei.