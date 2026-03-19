Manca sempre meno al gran finale de La forza di una donna che, salvo improvvisi cambi di programmazione, dovrebbe andare in onda su Canale 5 entro l'estate 2026. Proprio nelle scene finali della soap, il pubblico assisterà ad un doppio matrimonio: Bahar sposerà Arif, mentre Ceyda dira sí a Raif.

La forza di una donna dovrebbe concludersi entro l'estate 2026

La forza di una donna è la soap Tv più vista in questo momento in Italia e in molti si stanno chiedendo quando andrà in onda la puntata conclusiva di questa appassionante dizi turca. Mediaset non ha ancora ufficializzato nessuna data ma, ormai, non manca molto, visto che attualmente su Canale 5, stanno andando in onda gli episodi clou della terza e ultima stagione.

Per questo motivo, è lecito supporre che la serie giunga alla conclusione entro l'estate 2026. Il gran finale potrebbe pure essere anticipato ad aprile o maggio, qualora Mediaset decida di aggiungere un appuntamento in prima serata a quelli consueti in day time. Se così fosse, ci sarebbe una accelerata nella narrazione e viene da sé che la serie si possa concluder molto prima dell'inizio della stagione estiva.

Doppio matrimonio nel finale della soap: Bahar e Ceyda si sposano

In attesa di conferme da parte di Mediaset circa la data del gran finale, le anticipazioni de La forza di una donna provenienti dalla Turchia, svelano che la dizi turca terminerà con non pochi colpi di scena. Il pubblico assisterà infatti ad un duplice matrimonio: quello di Bahar con Arif e quello di Ceyda con Raif.

Le due amiche convoleranno a nozze lo stesso giorno e per loro inizierà finalmente una nuova vita dopo anni di sofferenze. Nel dettaglio, Bahar, ancor prima di dire di sì ad Arif, diventerà una scrittrice di successo, grazie alla pubblicazione del suo libro autobiografico. Il legame tra Ceyda e Raif invece, riuscirà a superare tutti i pregiudizi e le difficoltà.

Gli ascolti de La forza di una donna volano al 26% di share

La dizi turca con Bahar e Ceyda continua a macinare ascolti nel pomeriggio di Canale 5 tanto da raggiungere in diverse occasioni il 26% di share. Un successo che porta questa avvincente serie ad essere la soap Tv più vista dell'intero palinsesto della tv generalista. Mediaset ha quindi fatto di nuovo centro scegliendo di puntare su un prodotto made in Turchia per riempire il palinsesto della rete.