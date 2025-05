Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 12 al 18 maggio, Steffy affronterà Sheila e Deacon e al culmine della discussione sferrerà un pugno in faccia alla suocera. Le condizioni di Eric peggioreranno e Ridge, venuto sapere che il padre sta morendo, deciderà di consultare altri medici per poterlo salvare. Eric intanto tornerà in possesso del suo ufficio alla Forrester Creations.

Steffy sferra un pugno in faccia a Sheila

Steffy tornerà a Los Angeles con i bambini e sarà determinata a proteggere la sua famiglia senza dover più scappare da Sheila.

La figlia di Ridge deciderà di affrontare sia la suocera che Deacon e si dirigerà a casa loro accompagnata da Finn. Una volta arrivata, dirà in faccia a Sheila che non intende più fuggire e che farà di tutto per proteggere i suoi cari.

Steffy riserverà parole dure anche a Deacon, accusandolo di essere un folle visto che ha deciso di stare insieme ad una criminale come la suocera. e lo accusa di essere un folle a voler stare al suo fianco una criminale come la Carter. Deacon cercherà di convincere Steffy che Sheila è cambiata e che non rappresenta più una minaccia ma Steffy non si darà abbindolare da queste parole. La discussione culminerà con Steffy che tirerà un pugno in volto a Sheila.

Eric torna nel suo ufficio alla Forrester

Ridge è sconvolto dopo aver scoperto che il padre Eric sta per morire. Lo stilista insieme a Brooke, andrà a parlare con il dottor Colby, il quale confermerà loro che non vi è nessuna speranza per Eric. Ridge non si darà per vinto e cercherà di mettersi in contatto con i migliori specialisti per trovare una cura che possa salvare la vita al padre. Quest'ultimo intanto, tornerà in possesso del suo ufficio alla Forrester.

In città, oltre a Steffy e ai bambini, tornerà anche Taylor, che si scontrerà subito con Brooke a causa della relazione tra Hope e Thomas. Solo l'intervento di Ridge eviterà che tra le due donne la situazione degeneri. Steffy sorprenderà il fratello e Hope in atteggiamenti intimi alla Forrester e non la prenderà affatto bene.

Il punto sul personaggio di Steffy in Beautiful

Steffy Forrester, interpretata fin dal 2008 dall'attrice americana Jacqueline MacInnes Wood, è ormai uno dei personaggi simbolo della soap tv Beautiful.

Figlia di Ridge e Taylor, nel corso degli anni è stata al centro delle trame anche per le sue vicissitudini sentimentali che l'hanno portata prima a sposare Liam Spencer, con il quale ha avuto la piccola Kelly e poi a legarsi a Finn, che l'ha resa madre per la seconda volta del piccolo Hayes. Nel suo passato anche un periodo particolarmente difficile che l'ha vista dipendente dagli antidolorifici.