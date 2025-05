Lunedì 5 maggio, a partire dalle ore 16 su Rai 1, andrà in onda il tanto atteso finale della nona stagione de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni dell’episodio conclusivo rivelano che Rosa sarà chiamata a prendere una decisione drastica, mentre Marcello e Roberto si troveranno di fronte a un dilemma: denunciare o meno Tancredi. Nel frattempo, Mimmo compirà un gesto eroico salvando la vita di Enrico, mentre Agata troverà finalmente il coraggio di aprire il suo cuore.

Rosa fa una scelta che avrà un impatto sul suo futuro

Rosa si troverà a fare i conti con una profonda delusione: ha scoperto che Tancredi è coinvolto nel plagio dell’abito di Botteri.

Una rivelazione che arriva poco dopo un momento di grande intensità emotiva, quando la giornalista si era lasciata andare a un bacio appassionato con Di Sant’Erasmo. Alla luce degli ultimi eventi, Rosa prenderà una decisione drastica, tanto da considerare persino l’idea di lasciare Milano. Anche per Roberto e Marcello sarà il momento di compiere una scelta importante: denunciare Tancredi o lasciar correre il suo gesto sleale. Questa volta, però, Adelaide è stata chiara con Barbieri: non è più necessario proteggere il nome della famiglia. Al contrario, la contessa si è detta favorevole a un’eventuale denuncia contro suo nipote.

Agata dichiara il suo amore a Mimmo

Nel frattempo, Adelaide si recherà da Tancredi per fargli una richiesta particolare.

Tuttavia, le anticipazioni sul finale di stagione de Il Paradiso delle signore non rivelano di cosa si tratti. È possibile ipotizzare che la contessa voglia chiedere al nipote di cedere le quote della Galleria Milano Moda a Odile, in modo da lasciare la gestione dell’azienda esclusivamente a sua figlia e a Umberto. Per scoprire la verità, però, sarà necessario attendere la messa in onda della puntata del 5 maggio. Intanto, Mimmo compirà un gesto eroico: riuscirà a salvare Enrico dalle grinfie dei malviventi che volevano impedirgli di raggiungere Roma per testimoniare al processo. Dopo questo episodio, Agata troverà il coraggio di dichiararsi a Mimmo. Infine, un lieto evento porterà gioia tra i protagonisti: Salvatore ed Elvira diventeranno genitori, coronando così il loro amore con la nascita del loro primo figlio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mimmo ha incontrato il criminale in cerca di Enrico

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Mimmo ha notato un uomo dall’atteggiamento sospetto, osservandolo con diffidenza. Poco dopo, il poliziotto ha rivisto lo stesso individuo all’interno del negozio, intento a chiedere ad Agata informazioni su Marta. Burgio ha continuato a scrutarne il volto, convinto di averlo già visto in passato. Nel frattempo, Umberto ha scoperto che qualcuno è entrato in casa di sua figlia, alimentando la preoccupazione per la sicurezza di Marta, Anita ed Enrico. Spazio anche alle vicende sentimentali di Rosa, che si è lasciata andare a un bacio con Tancredi.