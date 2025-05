Cruz leggerà il diario di Maria e capirà che Manuel e Jana stanno per sposarsi nella puntata de La Promessa di sabato 24 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Jana e Manuel saranno al settimo cielo in quanto mancherà pochissimo alle nozze. Petra, tuttavia, consegnerà a Cruz il diario in cui Maria ha parlato dettagliatamente della loro storia d'amore clandestina e scombussolerà tutti i piani.

L'emozione di Manuel e Jana a un passo dalle nozze

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel e Jana saranno molto emozionati in quanto mancheranno poche ore alle loro nozze segrete.

Il marchesino confiderà solo a Curro le sue intenzioni, spiegandogli che gli sarebbe piaciuto molto condividere il giorno più importante della sua vita con lui. Manuel non rivelerà a Curro il giorno e il luogo delle nozze, non per mancanza di fiducia ma per evitare di metterlo in difficoltà. "Nessuno lo sa tranne Maria", dirà Manuel a Curro che sarà piuttosto divertito, visto che la ragazza non è conosciuta per la sua discrezione. Il marchesino spiegherà che, dopo le nozze, arriverà al palazzo una lettera in cui rivelerà di essersi sposato e chiederà a Curro di essere presente per capire la reazione di Alonso. Più tardi, Manuel andrà a parlare anche con Catalina, dicendole di avere un segreto che non può rivelarle.

Il ragazzo chiederà a sua sorella di sostenerlo con i suoi genitori quando ne avrà bisogno, anche se non rivelerà cosa sta nascondendo a tutti. Catalina non esiterà ad appoggiare Manuel, anche perché lui le è stato molto d'aiuto quando voleva tornare con Pelayo.

Il segreto di Manuel e Jana tra le mani di Cruz

Nella puntata de La Promessa di sabato 24 maggio, Jana e Maria saranno molto emozionate per le nozze in arrivo. Il piano perfetto di Manuel, tuttavia, incontrerà un ostacolo che potrebbe rivelarsi disastroso. Santos, infatti, ruberà il diario di Maria e lo farà leggere a Petra. La governante capirà subito che, tra quelle pagine, c'è più di un romanzo e correrà ad avvisare Cruz. La marchesa leggerà il diario di Maria e capirà che si parla della storia d'amore tra Manuel e Jana.

Sarà facile intuire la verità, perché i personaggi sono descritti in modo dettagliato: il marchese ama gli aeroplani ed è innamorato della cameriera. Tra quelle pagine, tuttavia, non si parlerà solo degli incontri clandestini dei due innamorati, perché ci sarà anche il progetto delle loro nozze segrete. La marchesa, quindi, scoprirà il piano di Manuel e Jana che vogliono sposarsi in una chiesetta abbandonata.

Il sogno d'amore di Manuel e Jana

Nelle scorse puntate, dopo il ritorno dalla guerra, Manuel e Jana hanno ricominciato a progettare il loro futuro. Il marchesino ha deciso di sposare Jana, andando contro ogni ostacolo, anche a costo di affrontare i marchesi. La ragazza, però, spaventata dalla possibile reazione di Cruz e Alonso, ha chiesto a Manuel di organizzare delle nozze in segreto.

Il marchesino ha seguito il consiglio di Jana e ha parlato con padre Samuel, senza rivelargli la sua identità, chiedendogli di celebrare le nozze. Jana ha rivelato soltanto a Maria il suo segreto e la cameriera ha promesso di non parlarne con nessuno. La passione per la scrittura, però, ha portato Maria a romanzare anche il grande segreto di Jana. sul suo diario.