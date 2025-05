Ancora colpi di scena caratterizzeranno i prossimi episodi dell'ultima stagione di Tradimento. Come spesso accade, un lieto evento verrà rovinato da un imprevisto. Questa volta, a farne le spese sarà il matrimonio di Oylum e Kahraman.

Secondo le anticipazioni turche, le nozze tra Sarpoglu e la giovane Yenersoy saranno sconvolte dall’arrivo improvviso della polizia, che irromperà per arrestare Mualla, madre di Behram. Il motivo? Verrà accusata di aver ucciso e seppellito il proprio figlio.

Anticipazioni Tradimento: Kahraman chiede a Oylum di sposarlo

La storyline di Tradimento partirà quando Mualla nasconderà a tutti di avere seppellito il figlio Behram, facendo credere di averlo portato in una clinica in Svizzera per tentare una cura sperimentale. Si tratterà di una menzogna raccontata per un motivo ben preciso: far mettere insieme Oylum e Kahraman e, così, fare in modo che il piccolo Can, figlio segreto di Tolga, cresca come un membro dei Dicleli. La donna non dirà alla nuora che il marito è morto per impedirle di allontanarsi definitivamente dalla sua famiglia. Proprio per questo motivo, Mualla non si opporrà quando Kahraman chiederà a Oylum di sposarlo. Inoltre, pur di portare avanti le sue macchinazioni, la matriarca userà il suo ruolo di rappresentante legale di Behram per far avere alla ragazza il divorzio.

Mualla arrestata per omicidio e occultamento di cadavere

Una volta ottenuto il divorzio, Oylum inizierà a organizzare per organizzare il suo matrimonio con Kahraman. Alla ricerca di una stabilità sentimentale, che non ha mai avuto per via degli errori commessi con i fidanzati precedenti, la giovane Yenersoy sentirà che Kahraman è l’uomo giusto per lei. Dopo avere ricevuto la benedizione dalla madre Güzide, Oylum comunicherà all'uomo di essere pronta a sposarlo. La cerimonia nuziale avrà luogo a villa Dicleli, con la presenza delle famiglie dei due sposi. Tuttavia, appena l’officiante proclamerà Oylum e Kahraman ufficialmente marito e moglie, accadrà qualcosa di inaspettato. La polizia farà irruzione e arresterà Mualla, accusata dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere di Behram.

Sarà a questo punto che tutti i presenti al matrimonio apprenderanno con stupore che il giovane Dicleli è in realtà morto.

Programmazione Tradimento: in onda in prime time fino al 27 giugno

Mediaset ha comunicato ufficialmente (attraverso i listini di Publitalia '80 nella sezione "Variazione") che la programmazione serale di Tradimento andrà avanti per tutto il mese di giugno. La serie continuerà ad andare in onda anche in prima serata ogni venerdì fino al 27 giugno. Successivamente a questa data, Tradimento proseguirà esclusivamente nel daytime, subito dopo Beautiful. Bisognerà, in ogni caso, attendere eventuali aggiornamenti di palinsesto.