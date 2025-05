Nuovi e intensi colpi di scena caratterizzeranno gli episodi di Tradimento in onda prossimamente su Canale 5.

Al centro della narrazione ci sarà ancora una volta il personaggio di Zeliş Gulsoy.

Dopo essere stata smascherata, in quanto mandante dell'attentato a Behram, la ragazza cercherà di fare perdere le sue tracce, soprattutto per sfuggire alla furia della matriarca Mualla, la madre del giovane.

Zelis, però, non riuscirà a stare a lungo nascosta. Stando alle anticipazioni, la situazione precipiterà e Zeliş cercherà una via di uscita arrivando addirittura a sparare per errore alla madre, Ilknur.

Anticipazioni Tradimento: Zeliş si nasconde da Mualla

Nei prossimi episodi di Tradimento si arriverà alla soluzione del giallo che ha aperto la seconda stagione della serie. Si scoprirà, infatti, l'identità del mandante dell'attentato a Behram. Dopo una falsa pista che incastrava Oylum e Ozan, emergerà che in realtà è stata Zeliş Gulsoy ad ingaggiare un killer perché sparasse al cognato.

La madre di quest'ultimo, Mualla, sarà furiosa e si metterà alla ricerca della giovane che, nel frattempo, chiederà il divorzio al marito Ozan e cercherà di nascondersi.

Con le spalle al muro, chiederà aiuto alla madre Ilknur, la quale deciderà di nascondere la figlia nella stessa casa di Mualla.

Ilknur si recherà poi da Tarik Yenersoy e lo ricatterà con un video che mostra l'avvocato mentre uccide un uomo.

In cambio del suo silenzio pretenderà che lui aiuti la figlia a lasciare illegalmente il Paese procurandole un passaporto falso.

Zeliş spara alla madre Ilknur

Ilknur dirà alla figlia Zeliş di evitare di uscire dalla stanza in cui è nascosta per non imbattersi in Mualla.

La giovane Gulsoy, però, non ascolterà la madre e, in piena notte, tenterà di fuggire in gran segreto, armata di una pistola sottratta ad uno degli uomini di guardia. Durante la fuga, tuttavia, verrà sorpresa dalla stessa Mualla che non esiterà un attimo a sbarrarle la strada, sfidandola a spararle perché non la lascerà andare via.

Zeliş non se lo farà dire due volte e punterà la pistola contro la donna. Proprio nell'istante in cui farà fuoco sopraggiungerà la madre Ilknur che farà da scudo con il suo corpo e si prenderà una pallottola in pieno petto al posto di Mualla.

Mentre la malcapitata sarà trasportata d'urgenza in ospedale, la ragazza si darà alla fuga e farà perdere le sue tracce.

Behram di Tradimento protagonista de La notte nel cuore

Ad interpretare Behram in Tradimento è Aras Aydin, che gli affezionati spettatori delle soap turche ritroveranno anche nella dizi La notte nel cuore (Siyah Kalp), che verrà presto lanciata da Mediaset.

Si tratta di una serie drammatica con al centro i gemelli Nuh e Melek. Cresciuti in povertà, scopriranno l'identità della madre che li ha abbandonati quando erano molto piccoli e si presenteranno da lei, la quale intanto ha sposato un ricco uomo d'affari e conduce una lussuosa vita in Cappadocia.

Aras Aydin interpreta proprio uno dei protagonisti, Nuh.