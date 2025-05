Tolga andrà a casa di Guzide e vedrà Kahraman con Can in braccio nella puntata di Tradimento in onda venerdì 9 maggio: Oylum sembrerà felice accanto a lui.

Le anticipazioni rivelano che Tolga scoppierà in lacrime una volta uscito, rendendosi conto che Oylum ormai ha una famiglia con Kahraman. Nel frattempo, Yesim sarà trattata come una cameriera da Tarik e da tutta la famiglia, che andranno a cena fuori escludendola.

Tolga proverà a concentrarsi sulla gioia di diventare padre

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga e Selin daranno una festa per annunciare a tutti che avranno una bambina.

Il loro matrimonio sembrerà rimettersi in carreggiata e Tolga si sforzerà di non pensare più a Oylum, ma non sarà così facile. Mentre si troverà con Selin e Oltan, il ragazzo riceverà una telefonata da Guzide, che gli chiederà una mano per un file. Il figlio di Oltan non negherà il suo aiuto a Guzide e si metterà subito al lavoro per poterle consegnare in tempo il file richiesto, ma Selin avrà da ridire. Non le andrà bene che Guzide si sia rivolta proprio a suo marito, visti tutti i collaboratori che ha a disposizione. Nascerà subito una discussione, ma Oltan interverrà subito per mettere pace dicendo di essere stato lui a consigliare suo figlio a Guzide. A quel punto, Selin si calmerà e chiederà scusa a tutti.

Quando sarà da solo con Oltan, Tolga gli parlerà dell'emozione di diventare padre e ne sarà entusiasta. Nel frattempo, Kahraman sarà sempre più vicino a Oylum e si prenderà cura del piccolo Can. Guzide telefonerà alla figlia e la inviterà a cena con Kahraman. Mualla non sarà affatto entusiasta all'idea che suo nipote e Oylum vadano da Guzide, ma non riuscirà a opporsi a Kahraman.

Yesim ignorata da tutta la famiglia

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 9 maggio, a casa di Guzide tornerà il sereno. La famiglia sarà riunita e il piccolo Can sarà al centro dell'attenzione. Kahraman si sentirà subito a suo agio e gusterà i piatti di Umit, ma presto arriverà un momento di imbarazzo. Alla porta di Guzide busserà Tolga per consegnare il file che la donna aveva richiesto.

Quando arriverà in sala da pranzo, Tolga vedrà Kahraman dare il latte a Can e Oylum seduta accanto a lui. Gli sguardi tra i due ex fidanzati saranno molto eloquenti e Guzide si alzerà subito per evitare altra tensione. Tolga darà il file a Guzide e andrà via in preda alla malinconia. Vedere la donna che ama felice accanto a Kahraman sembrerà vanificare tutti gli sforzi fatti fino a quel momento per stare bene con Selin. In lacrime, Tolga ripenserà a tutte le volte in cui Oylum lo ha rifiutato e rifletterà sulla sua vita. Nel frattempo, Tarik, Zelis, Ozan e la piccola Oyku andranno a cena fuori ignorando completamente Yesim. Quando quest'ultima tornerà a casa e telefonerà a Tarik, sarà trattata per l'ennesima volta a pesci in faccia e come se fosse la cameriera del suo compagno.

Tolga disposto a rischiare la vita per Oylum

Nelle puntate precedenti, Tolga ha fatto di tutto per tornare con Oylum e ha anche rischiato la sua vita. Quando ha capito che Oylum aveva sposato Behram perché era stata ricattata, Tolga è corso a Villa Dicleli urlando il uso nome. Incurante degli uomini armati che lo tenevano sotto tiro, Tolga ha chiesto a Oylum di andare via con lui e ricominciare una nuova vita con il piccolo Can, ma non c'è stato verso. Oylum lo ha mandato via dicendogli che ormai aveva un'altra vita e spezzandogli il cuore per l'ennesima volta. Tolga si è sentito umiliato e ha deciso di ascoltare i consigli di Oltan che più volte gli ha chiesto di occuparsi di Selin.