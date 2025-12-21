Yusuf capirà che Kismet è sua figlia e andrà a cercarla nelle prossime puntate de La forza di una donna lei, però, non vorrà più saperne di lui.

Le anticipazioni rivelano che Kismet sarà molto dura con Yusuf: "Non voglio un padre come te", dirà la donna. "Arif è cresciuto con te, ma non ti ama" preciserà ancora, ferendo profondamente l'uomo. Yusuf tornerà a casa da Arif e proverà a cambiare con lui, diventando di colpo più affettuoso.

Colpo basso a La forza di una donna: Sarp vicino di casa di Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif manterrà la parola data a sua sorella Kismet e non parlerà a Yusuf di lei.

L'uomo, però, inizierà a nutrire forti sospetti e a fare ad Arif molte domande sull'avvocato. A Yusuf risulteranno strane tutte le attenzioni di Kismet nei confronti di Arif, ma lui si rifiuterà di parlargli di lei. Nelle prossime puntate de La forza di una donna Sarp andrà a vivere al piano sopra quello di Bahar, affittando di nascosto l'appartamento grazie a Yusuf. Quest'ultimo si lascerà convincere ancora una volta da un cospicuo anticipo, pur sapendo che Arif avrebbe vissuto molto male l’arrivo del nuovo inquilino. La situazione diventerà presto insostenibile e Arif andrà con Yusuf da Kismet per capire se legalmente è possibile recedere dal contratto che ha firmato suo padre. L'avvocato sarà chiara: Sarp ha pagato sei mesi in anticipo e ha diritto a restare in quella casa almeno per un anno.

I due uomini non risolveranno nulla, ma Yusuf troverà la risposta alle sue domande. Mentre sarà sulla porta per andare via, la segretaria dirà a Kismet: "Ho preso le medicine per la signora Elmas". Yusuf avrà la conferma che Kismet è la figlia di cui lui non ha mai voluto sapere niente. La sera, l'uomo andrà a cercare sua figlia e la aspetterà fino al ritorno a casa.

Il primo confronto tra Yusuf e Kismet dopo anni di silenzio

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Yusuf incontrerà Kismet e le dirà di aver capito tutto. La donna, però, sarà molto dura con lui: "Non ho più bisogno di un padre. Non voglio un padre come te". Kismet sfogherà su Yusuf tutta la sua sofferenza e gli ricorderà che ha abbandonato sua madre quando lei era appena nata.

"Arif è cresciuto con te, ma neanche lui ti ama", concluderà Kismet. Yusuf si sentirà profondamente ferito e andrà via, ma le ultime parole della donna continueranno a tormentarlo. Una volta a casa, l'uomo chiederà più volte a suo figlio se lo ama e proverà a essere molto affettuoso con lui.

Arif e Kismet: separati per anni, ma pronti a un nuovo inizio

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Arif ha incontrato sua sorella Kismet per la prima volta in carcere. La donna, diventata avvocato, si è occupata del caso di Arif e gli ha confidato le sue vere origini. Kismet ha precisato che voleva aiutare solo suo fratello, perché Yusuf per lei non è una persona che merita nulla. Tra fratello e sorella è nato subito un rapporto di fiducia e profondo affetto: Kismet ha raccontato ad Arif che da piccolo ha salvato la vita a sua madre.

L'avvocato ha spiegato che quando sua madre è andata a bussare a casa di Yusuf è stata cacciata, ma Arif, che allora era un bambino, l'ha seguita e le ha sorriso. Kismet ha detto che sarà sempre grata a suo fratello per questo.