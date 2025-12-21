Il dottor Gamarra scomparirà all'improvviso dopo aver parlato con Curro nella puntata de La Promessa di venerdì 26 dicembre.

Le anticipazioni rivelano che il medico ammetterà con Curro che il peggioramento improvviso di Jana è inspiegabile. L'uomo non riuscirà a dire altro, ma il giorno dopo il ragazzo tornerà a cercarlo e lui non ci sarà più. Allarmato, Curro confiderà a Ramona che crede che la scomparsa di Gamarra non sia casuale.

Il dottor Gamarra alimenterà i sospetti di Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo la morte di Jana inizia una nuova fase.

Curro non si rassegnerà fino a quando non otterrà tutte le risposte sull'improvviso peggioramento che ha portato alla fine di sua sorella. Il ragazzo ripartirà con il dottor Gamarra a cui confiderà tutto quello che lo tormenta. In un primo momento, il medico suggerirà un curro di rassegnarsi di fronte alla realtà, ma il ragazzo lo metterà alle strette. L'insistenza di Curro non lascerà Gamarra indifferente e alla fine il dottore ammetterà la stranezza del caso di Jana. "Il suo peggioramento è inspiegabile", dirà. La conversazione tra i due dovrà interrompersi per l'arrivo di Martina, ma Curro non potrà fare a meno di pensare alle parole del medico. A preoccuparsi maggiormente sarà la scomparsa improvvisa del dottor Gamarra che farà venire ancora più sospetti in Curro.

Il giovane parlerà con Ramona le racconterà tutto quello che è successo il giorno prima. "Gamarra è scomparso all'improvviso", dirà agitato, "Sono certo che questo abbia a che fare con Jana".

Simona disperata per il suo posto a La Promessa

Nella puntata de La Promessa di venerdì 26 dicembre, Ramona raccomanderà a Curro di stare molto attento. "Si tratta di gente capace di tutto", dirà la donna ricordando la tragedia che ha travolto la povera Jana. Nel frattempo, aumenterà la tensione in cucina. Simona sarà disperata dopo il licenziamento da parte di Petra . La cuoca dovrà comunicare tutto a Lope e Maria che saranno sconvolti. "Quella donna ha un cuore di pietra", dirà la cameriera provando a consolare Simona.

Quest'ultima, però, avvertirà i suoi colleghi che Petra le ha chiesto di lasciare subito il palazzo e che il licenziamento ha effetto immediato. Lope si sentirà in colpa visto che la discussione nata tra la cuoca e la governante riguardava un suo comportamento.

L'ultima speranza di Curro spazzata via all'improvviso

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Curro ha passato ore al capezzale di sua sorella, sperando che potesse riprendersi. Jana si è svegliata quando era con suo fratello , ma era talmente debole che non poteva parlargli. La ragazza, tuttavia, appena ha sentito il nome di Cruz ha scosso ripetutamente la testa per far capire a Curro che non è stata lei a premere il grilletto. Dopo il risveglio, il medico ha assicurato che Jana era fuori pericolo e ha chiesto a Manuel di tenerla sempre idratata. Dopo poche ore, la ragazza è peggiorata improvvisamente e inspiegabilmente, e la sua vita è terminata lasciando un grande vuoto.