Gli spoiler turchi di Tradimento, relativi alle puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Oylum e Kahraman diventeranno marito e moglie alla presenza delle rispettive famiglie. La cerimonia sarà funestata dall'arrivo della polizia, che arresterà Mualla per aver occultato il corpo di Behram.

Kahraman chiede la mano di Oylum

Mualla deciderà di seppellire Behram in gran segreto, facendo credere a tutti che sia stato ricoverato in una clinica svizzera per la riabilitazione. La donna farà questo perché avrà intenzione di avvicinare Oylum e Kahraman per crescere il piccolo Can come un membro della famiglia Dicleli, sebbene in realtà sia il figlio di Tolga.

Mualla non dirà niente a Oylum sulla morte di Behram per evitare che decida di tagliare ogni contatto con lei. La donna non si opporrà quando Kahraman chiederà a Oylum di diventare sua moglie. Mualla diventerà la tutrice legale di Behram per far ottenere alla ragazza il divorzio. Ormai libera, Oylum organizzerà con la massima urgenza le nozze con Kahraman, che, nel frattempo, la corteggerà con modi molto galanti.

La polizia arresta Mualla durante il matrimonio tra Kahraman e Oylum

Oylum capirà che Kahraman è l'uomo giusto da avere al suo fianco. Le nozze avranno luogo a villa Dicleli alla presenza di entrambe le famiglie. Dopo lo scambio delle fedi nuziali, la polizia farà irruzione alla tenuta per arrestare Mualla, accusandola di omicidio e di occultamento del corpo di Behram.

Tutti scopriranno così che il giovane Dicleli è deceduto e, di conseguenza, lo shock rovinerà l'atmosfera festosa. Il banchetto nuziale verrà annullato, dato che Kahraman e Nazan decideranno di seguire la zia in commissariato per capire cosa ha fatto. Allo stesso tempo, Guzide spingerà Oylum a ritornare sui suoi passi, dato che il matrimonio con Kahraman può essere considerato nullo. Oylum non sarà d'accordo con sua madre, mentre Kahraman sarà decisamente contrario dal comportamento scorretto di Mualla.

Mualla fa rapire Oylum

Negli appuntamenti di Tradimento andati in onda a maggio su Canale 5, Sezai si è offerto di accompagnare Guzide ad Ankara per incontrare il suo presunto figlio. Una volta giunta a destinazione, ha scoperto che Hakan, il presunto figlio, versa in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato accoltellato durante una rissa in carcere.

Guzide ha deciso di pagare il delicato intervento per il giovane per salvargli la vita.

Intanto, Oylum ha partecipato alla festa della famiglia Dicleli. Proprio qui, Mualla ha visto un video in cui la nuora consegna una busta al sicario di Behram. La donna ha creduto subito nella colpevolezza di Oylum nell'omicidio di suo figlio.