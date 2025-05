Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano momenti di ansia a Palazzo Palladini per le sorti del dottor Luca De Santis. Nella puntata in onda martedì 20 maggio alle 20:50 su Rai 3, Giulia continuerà a essere preoccupata per il suo compagno, di cui non ha più notizie. I telespettatori verranno rassicurati nello scoprire cosa è accaduto a Luca, che si è rifugiato in Toscana, a casa di Gianluca Palladini. Sarà proprio quest’ultimo a venire a conoscenza delle motivazioni che hanno spinto il medico a lasciare Napoli.

Luca De Santis si rifugia nei dintorni di Siena a casa di Gianluca Palladini

Luca De Santis ha preso il treno nell’episodio andato in onda venerdì 16 maggio su Rai 3, lasciando Giulia e tutti gli inquilini di Palazzo Palladini sconvolti per il suo allontanamento volontario. Nessuno ha capito dove potesse aver trovato rifugio il dottore, ma presto tutto verrà svelato. Luca si recherà in Toscana, nei pressi di Siena, da Gianluca Palladini, al quale dovrà dare delle spiegazioni. De Santis si aprirà così con il figlio di Alberto, confessandogli le ragioni che lo hanno spinto a lasciare Napoli e i suoi affetti.

Giulia è in ansia, mentre Niko peggiora la situazione

Giulia continuerà a essere in ansia, non sapendo che fine abbia fatto il suo compagno.

La signora Poggi potrà contare sulla vicinanza e sull’affetto dei suoi cari, in particolare di suo figlio Niko. Tuttavia, l’avvocato Poggi commetterà un errore nel tentativo di consolare sua madre e anziché tirarla su di morale, finirà per peggiorare una situazione già delicata. Le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono ancora cosa farà precipitare le cose, né quali possano essere le parole o i modi usati da Niko. Ci sarà poi spazio anche per le vicende dei coniugi Ferri, alle prese con problemi su più fronti: dai Cantieri Flegrei a Radio Golfo 99. Per calmare le acque, Marina spingerà suo marito Roberto a tentare di convincere Gennaro Gagliotti a non rescindere il contratto con l’emittente radiofonica, continuando così a essere l’inserzionista di maggioranza.

Sempre a Radio Golfo 99 ci sarà una novità: dopo il suggerimento di Elena a Michele, Manuela si troverà ad affrontare un provino per sostituire la sua gemella Micaela nella trasmissione insieme a Saviani.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Giulia ha schiaffeggiato Alberto Palladini

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Giulia ha trovato la lettera di Luca, nella quale le spiegava di essere partito. La signora Poggi è rimasta turbata dall’allontanamento del suo compagno, temendo che potesse compiere qualche gesto azzardato. Gli inquilini di Palazzo Palladini hanno cercato di confortarla, e Giulia ha ricevuto anche l’inaspettata visita di Alberto. La signora Poggi ha scoperto che l’avvocato Palladini era a conoscenza dei piani di Luca e del suo desiderio di andare via un giorno, pur non sapendo quando. Delusa per non essere stata messa al corrente, Giulia ha schiaffeggiato Alberto.