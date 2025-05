Guzide sarà molto dura con Tolga al telefono nella puntata di Tradimento di domenica 1 giugno: "Questo non è amore", dirà chiedendogli di non chiamare più Oylum.

Le anticipazioni rivelano che Guzide avrà paura di Tolga dopo l'irruzione alla villa e gli chiederà di voltare pagina e lasciare in pace sua figlia. "Amare è sapersi arrendere", dirà Guzide invitando Tolga a tornare da Selin e concentrarsi sulla sua famiglia.

Ozan vincerà un premio importante

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide rischierà la vita a causa di un'auto pirata.

La donna sarà salvata da una passante e tornerà a casa, ma non sarà troppo preoccupata. Guzide, infatti, spiegherà a Sezai che probabilmente si trattata di un ubriaco che ha perso il controllo dell'auto. Quando Guzide tornerà alla villa, troverà la sua famiglia in festa perché Ozan ha appena vinto un premio importante grazie al suo progetto. La donna aiuterà suo figlio a scegliere l'abito da indossare durante la cerimonia di premiazione e vivrà dei momenti di spensieratezza con la famiglia. Umit e Yesim comunicheranno a Guzide di aver appena aperto una società e lei ne sarà entusiasta, tanto che procurerà a suo fratello una cliente. Il momento di armonia sarà interrotto dalle telefonate di Tolga che continuerà a chiamare a vuoto Oylum, ma la ragazza non risponderà.

Notando l'imbarazzo sul volto di sua figlia Guzide capirà subito che è Tolga a far squillare il suo telefono e prenderà in mano la situazione. La donna risponderà alla telefonata e proverà a far ragionare Tolga. "Cosa fai? Perché continui a chiamare?", dirà Guzide. Il ragazzo sarà mortificato, ma la donna si dirà molto delusa per l'irruzione che Tolga ha fatto alla villa. "L'ho fatto per Oylum", balbetterà i giovane, ma Guzide non vorrà sentire ragioni.

La paura di Guzide dopo l'irruzione di Tolga

Nella puntata di Tradimento di domenica 1 giugno, Guzide spiegherà a Tolga che poteva mettere in pericolo molte persone. "Non riesco a pensare ad altro che a Oylum", si giustificherà Tolga, "Ho fatto un errore, ma la amo così tanto".

A quel punto Guzide gli dirà quello che pensa: "Questo non è amore, amare è anche sapersi arrendere". La donna inviterà Tolga a chiudere per sempre con Oylum e andare da Selin per concentrarsi sulla sua famiglia. "E non chiamare più Oylum", dirà interrompendo la comunicazione. Guzide parlerà anche con sua figlia e le dirà che non deve più dare alcuna speranza a Tolga, perché se lui non si è arreso evidentemente è anche per colpa sua.

I tentativi di Tolga per realizzare il suo sogno

Nelle puntate precedenti, Tolga ha chiesto a Oylum di scappare con Can. Il ragazzo ha organizzato tutto e ha aspettato la sua amata per una cena romantica, ma lei non si è presentata. In quella stessa sera, il cuore di Can si è fermato a causa di una pillola ingerita per sbaglio e Oylum è corsa in ospedale con Kahraman.

Tolga ha pensato che Oylum non fosse andata da lui per l'emergenza di Can e si è illuso di poter riproporre il suo sogno in un altro momento. Oylum, però, è stata molto chiara: "Non voglio più vederti". Tolga, però, non si è rassegnato ed è convinto che il rifiuto di Oylum sia dovuto alla paura dei Dicleli.