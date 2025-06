Negli episodi di Beautiful in onda su Canale 5 dal 22 al 28 giugno, Eric si troverà in coma collegato a un respiratore. Steffy, Brooke e Donna inviteranno Ridge a prestare il suo assenso affinché l'anziano Forrester possa essere sottoposto a una cura sperimentale trovata da Finnegan, ma lui si opporrà perché non vorrà arrecargli altre sofferenze.

Li teme che Finnegan possa allontanarsi da Steffy

Eric sarà contento della storia d'amore tra Hope e Thomas e inviterà entrambi a proseguirla, se questo è il loro desiderio. Intanto Carter ringrazierà l'anziano stilista per tutto il supporto avuto nel corso degli anni, nonostante tra di loro non siano mancati i problemi.

Anche R.J. e Zende non mancheranno di avere parole di elogio per il loro amato nonno, soprattutto per aver trasmesso loro la passione per la moda. Eric sarà felice per le parole dei nipoti e li spronerà a farsi aiutare in futuro anche da Luna.

Nel frattempo Steffy riuscirà a parlare con Finnegan, il quale annuncerà che presto raggiungerà gli altri alla Villa Forrester.

Li sarà preoccupata nel vedere il figlio immerso nei suoi studi e temerà che questo possa allontanarlo da sua moglie. In tutto questo, il patriarca Forrester, durante un brindisi, scoprirà che in realtà è stato Ridge a vincere la sfida in passarella. Però non si infurierà, ma al contrario sarà riconoscente al figlio per il gesto fatto nei suoi confronti.

Thomas, Hope, Zende e Carter ripercorrono i bei momenti trascorsi con Eric

Ridge, Brooke e Donna porteranno Eric d'urgenza in ospedale, in quanto l'uomo accuserà un malore e non riuscirà a riprendersi. I medici stabilizzeranno le sue condizioni, ma la situazione apparirà subito difficile. Intanto tutti gli altri saranno a Villa Forrester e vorranno avere notizie dell'anziano stilista, ma Bridget consiglierà di non ostacolare il lavoro dei suoi colleghi. L'unica cosa che potranno fare Thomas, Hope, Zende e Carter è quella di ripercorrere i giorni trascorsi al suo fianco.

Nel frattempo Steffy raggiungerà in ospedale Finnegan, il quale spiegherà alla moglie di avere trovato una cura sperimentale che potrebbe salvare la vita del patriarca Forrester.

La ragazza correrà subito ad informare Ridge, unica persona ad avere la procura sanitaria del padre, che però non se la sentirà di arrecargli altre sofferenze. Donna, Steffy e Brooke supplicheranno in ogni modo Ridge a dare il suo assenso, a maggior ragione che ora è in coma.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Thorne e Bridget sono tornati a Los Angeles e, con loro grande dispiacere, hanno appreso da Ridge e Brooke che le condizioni di salute di Eric sono disperate e che non c'è nulla fare per poterlo salvare.

Finnegan, invece, non ha ancora raggiunto la moglie a Villa Forrester in quanto impegnato in una importante ricerca.