Romulo consegnerà il suo testamento a Ricardo nella puntata de La Promessa di venerdì 4 luglio. "Lascio tutto a Pia", dirà, spiegando che la donna è stata molto sfortunata nella vita.

Le anticipazioni rivelano che le condizioni di salute di Romulo peggioreranno, tanto che l'uomo scriverà il suo testamento. Appena Ricardo andrà a fargli visita, il maggiordomo ne approfitterà per dargli una busta con le sue ultime volontà da dare a Pia.

La visita di Ricardo in carcere

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che i riflettori torneranno sulla difficile situazione di Romulo.

Il maggiordomo si troverà in carcere dopo aver confessato l'omicidio di Gregorio e la sua salute farà preoccupare tutti. Continuerà a tossire e quando Pia andrà a trovarlo, capirà subito che qualcosa non va. La donna andrà a chiedere aiuto ad Alonso: "Romulo sta molto male". L'avvertimento di Pia metterà tutti in allarme e, il giorno dopo, Simona e Lope andranno a trovare il loro amico per portargli del cibo preparato da loro.

Romulo apprezzerà molto e ringrazierà di cuore i suoi amici. Durante la visita, il maggiordomo chiederà novità sul palazzo e Simona gli racconterà che Margarita è partita senza salutare nessuno e che Ayala è rimasto sconvolto. Successivamente, anche Ricardo andrà in carcere da Romulo per sincerarsi delle sue condizioni di salute. L'uomo dirà al suo collega che Pia era molto preoccupata e le rassicurazioni di Romulo non saranno sufficienti a tranquillizzarlo.

"Lascia che sia il carceriere a preoccuparsi per i carcerati", dirà il maggiordomo a Ricardo, che gli chiederà di essere sincero almeno con lui.

Ricardo sorpreso dal gesto di Romulo

Nella puntata de La Promessa in onda venerdì 4 luglio, Ricardo spronerà Romulo a dirgli come stanno davvero le cose. "Non serve a niente minimizzare la situazione", dirà. A quel punto, il detenuto spiegherà a Ricardo che aveva già pensato di confidarsi con lui, tanto che, gli porgerà una busta. "Volevo darti questo per ogni evenienza", dirà Romulo, "Devi darlo a Pia". Ricardo non capirà subito di cosa si tratti, ma Romulo gli toglierà ogni dubbio. "È il mio testamento", dirà, "Darò tutto a Pia". Ricardo sarà sorpreso da questa decisione, ma il suo collega non avrà nessun ripensamento: "Se lo merita, è una donna che non ha avuto fortuna".

La storia difficile di Pia

Romulo e Pia sono amici da molto tempo, ma non è mai stato chiaro se lui provasse anche dei sentimenti per la governante. Quando Pia ha bisogno di aiuto, Romulo non si tira mai indietro e il suo atteggiamento affettuoso spesso ha fatto ipotizzare che fosse segretamente innamorato di Pia. Come dirà Romulo a Ricardo, Pia è stata una donna molto sfortunata. La donna ha subito una violenza da parte del Barone De Linaja, ed è rimasta incinta del piccolo Dieguito. Le regole de La Promessa non tollerano che una donna possa avere un figlio fuori dal matrimonio e Pia, per un lungo periodo, ha nascosto la gravidanza con grandi difficoltà. Quando il suo segreto è emerso, la donna ha rischiato di lasciare il palazzo, ma a salvarla è stato Gregorio, che a quel tempo era un maggiordomo. Le nozze con Gregorio sembravano una soluzione per Pia, ma si sono rivelate un incubo. L'uomo, poco dopo il matrimonio, ha mostrato il suo vero volto e si è rivelato un violento.