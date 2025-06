Martina presterà a Jana dei vestiti di Leonor per andare alla merenda con Manuel nella puntata de La Promessa di mercoledì 18 giugno.

Le anticipazioni rivelano che Jana si divertirà a provare diversi abiti, ma Petra andrà subito a riferire tutto a Cruz. Nel frattempo Catalina insinuerà in Margarita il dubbio che Ayala voglia sposarla per ottenere le sue quote della tenuta.

La prima uscita di Manuel e Jana come fidanzati

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel inviterà Jana ad accompagnarlo a una merenda, andando ancora una volta contro Cruz e Alonso.

La cameriera esiterà prima di accettare, ma poi si lascerà convincere dalle parole del marchesino che le restituiranno la stima in se stessa. Per Jana sarà un grande problema anche l'abito da indossare per l'occasione, perché la cameriera non avrà nulla di adatto. Si tratterà della prima uscita ufficiale con Manuel come suo fidanzato e per questo Jana vorrà essere impeccabile.

A questo proposito, Martina offrirà il suo aiuto alla cameriera. La figlia di Margarita e Manuel svuoteranno l'armadio di Leonor alla ricerca del vestito più adatto per Jana. Quest'ultima resterà senza parole per il grande gesto di generosità, ma sarà anche preoccupata per Martina e Manuel: "Non voglio che passiate dei guai per me". Jana misurerà diversi abiti e si farà consigliare da Maria e Vera sulla scelta, ma all'improvviso il momento di divertimento finirà con l'arrivo di Petra che rimetterà in riga le cameriere.

La governante andrà subito a riferire a Cruz che Jana indossava i vestiti di Leonor e la marchesa le ordinerà di bruciarli.

Catalina sempre più vicina alla verità su Ayala

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 18 giugno, Margarita confiderà a Catalina i suoi dubbi sul matrimonio con Ayala. La donna spiegherà che il carattere irascibile del conte non la fa sentire sicura, ma anche il suo passato le mette un po' di timore. "Non ha mai voluto impegnarsi e adesso all'improvviso vuole sposare me", dirà Margarita alla ragazza, "Non riesco a capirlo". Catalina, a quel punto, dirà chiaramente a sua zia quello che pensa. "Ayala potrebbe sposarti per avere la quota de La Promessa"; spiegherà la ragazza, "E per questo ha fatto di tutto per liberarsi di Martina".

Margarita sarà molto dispiaciuta per le parole di Catalina ma la brutalità della ragazza le darà una risposta a cui lei non era mai arrivata.

Il ritorno di Manuel a La Promessa e l'abbraccio con Jana

Nelle puntate precedenti, Manuel è stato scagionato grazie alla confessione di Romulo che ha ammesso di aver tolto la vita a Gregorio. Al suo arrivo al palazzo, il marchesino ha salutato i suoi genitori e presto ha potuto riabbracciare anche Jana. Alonso e Cruz sono rimasti senza parole di fronte ai gesti di affetto di Manuel e della sua fidanzata e hanno subito messo le cose in chiaro. I marchesi hanno chiesto a Manuel la massima discrezione nel vivere la sua relazione con Jana. Il marchesino, però, non ha alcuna intenzione di nascondere il suo amore e vuole presentare Jana ai suoi amici.