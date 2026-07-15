Mine è incinta di Cihan: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Far Away e la donna avrà intenzione di portare avanti la gravidanza all'insaputa di Albora.

Le anticipazioni tv rivelano che Cihan metterà fine alla sua storia con Mine che però non si rassegnerà. Quando scoprirà di essere incinta, chiederà al ginecologo la massima riservatezza, certa che Cihan le farebbe interrompere la gravidanza.

Cihan tra due fuochi in Far Away

Le anticipazioni di Far Away annunciano che per Cihan sarà sempre più difficile tenere il piede in due scarpe. La complicità con Alya crescerà giorno dopo giorno e la gelosia di Mine diventerà ingestibile.

Durante una festa, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, l'amante dichiarerà il suo amore a Cihan e Alya scoprirà che è lei la donna misteriosa di suo marito. La reazione della donna sarà drastica: divorzierà da Cihan per lasciarlo libero di vivere la sua storia con Mine. Alya si sentirà in debito nei confronti della sua amica e non vorrà essere la causa della sua infelicità. I piani di Cihan, però, saranno ben diversi: l'uomo inizierà a provare seriamente qualcosa per Alya anche se non glielo dirà e si allontanerà da Mine. "La nostra storia è finita", dirà Cihan quando non ne potrà più della sua morbosità. Per diverse settimane, Mine si farà davvero da parte e Alya sembrerà ricambiare l'interesse di Cihan.

I due passeranno dei momenti di forte unione con il piccolo Deniz e sembreranno una vera famiglia.

Cihan e Alya sempre più vicini

Nelle prossime puntate di Far Away, Cihan e Alya organizzeranno la festa per la circoncisione di Deniz. L'occasione unirà ancora di più la coppia che festeggerà il grande evento con tutta la famiglia e senza badare a spese. Deniz sarà al settimo cielo, ma a turbare la serenità arriverà Mine. La donna pretenderà di dare il suo regalo al bambino, ma Cihan sarà durissimo con lei: le chiederà di andarsene visto che non è stata invitata. Mine si sentirà ancora una volta umiliata, ma non si perderà d'animo. Poco dopo, infatti, andrà dal suo medico che le comunicherà che è incinta e ha poco tempo per interrompere la gravidanza. "Mio figlio nascerà", dirà Mine pregando il ginecologo di non dire nulla a nessuno e soprattutto a suo padre Cihan. "Combatterò e vincerò io", giurerà Mine a se stessa.