Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 21 al 27 luglio, gli occhi saranno puntati su Thomas e Hope e sulla proposta di matrimonio che lui le farà. Peccato che Hope si rifiuterà di sposarlo, adducendo come motivo il fatto di non sentirsi ancora pronta per un passo del genere. Thomas sarà anche oggetto delle accuse di Xander che, parlando con Finn, si dirà certo che sia responsabile della morte di Emma Barber, avvenuta anni prima.

Thomas chiede a Hope di sposarlo ma lei rifiuta

La relazione tra Thomas e Hope continuerà, nonostante il parere contrario delle rispettive famiglie.

Steffy ha cercato di mettere in guardia il fratello e lo ha fatto perché ha timore che Thomas possa tornare a essere ossessionato da Hope come in passato. Thomas, però, sembrerà davvero cambiato e sarà certo dei sentimenti che prova per la giovane Logan, tanto da arrivare a farle una proposta di matrimonio in piena regola. Hope sarà sorpresa e rifiuterà di sposare Thomas. Non se la sentirà di accettare perché sarà ancora molto confusa, anche a seguito del recente divorzio da Liam. Thomas incasserà il rifiuto di Hope senza fare drammi comprendendo il punto di vista della sua amata. I due concorderanno di non rivelare a nessuno della proposta di matrimonio e questo per evitare di alimentare ulteriori tensioni in famiglia.

Xander accusa Thomas di omicidio: anticipazioni 21-27 luglio

Xander Avant, ex stagista della Forrester e coinvolto anni prima nel piano di Thomas per impedire che Hope scoprisse che Beth fosse ancora viva, tornerà in città e si presenterà nello studio medico di Finn. Una volta scoperto che il medico è il marito di Steffy cercherà di mettere in guardia Finn dalla pericolosità di Thomas. L'ex stagista gli rivelerà di ritenere che Thomas sia il responsabile della morte di Emma Barber, la ragazza morta in un incidente stradale poco prima che rivelasse la verità sulla piccola Beth. Finn sarà turbato dalle parole di Xander e ne parlerà con Steffy, la quale difenderà a spada tratta Thomas, sostenendo che il fratello non è un assassino e che le accuse di Xander sono infondate.

Nonostante le rassicurazioni di Steffy, Finn sarà preoccupato, soprattutto per Hope.

Bella va in onda per tutta l'estate

Beautiful continua a essere uno dei pilastri della programmazione di Canale 5, tanto che Mediaset ha deciso di trasmetterla anche nei mesi estivi. Nessuno stop nei mesi di luglio e agosto, fatta eccezione, probabilmente, per i giorni a cavallo del Ferragosto. el resto, Beautiful è uno di quei prodotti che non sente il passare del tempo, visto che, a distanza di trent'anni dal suo debutto sulla tv italiana, riesce ancora a tenere incollati più di 2 milioni di telespettatori a puntata, per uno share che oscilla tra il 20 e il 22%.