Le anticipazioni settimanali della soap Tv Forbidden fruit relative a ciò che andrà in onda dal 12 al 17 gennaio su Canale 5 rivelano che Yildiz ricatterà Zehra minacciandola di svelare la sua relazione con Caner ad Halit se lei non convincerà Erim e il padre a tornare a casa. Halit e il figlio torneranno a vivere alla villa ma questo non risolverà i problemi coniugali di Yildiz: Halit continuerà a voler divorziare.

Yildiz ricatta Zehra: 'Dirò a tuo padre che hai una storia con Caner se non mi aiuti'

Erim deciderà di passare la convalescenza a casa di Ender e chiederà al padre di trasferirsi con lui a casa della madre.

Halit accetterà e, poco dopo, affronterà Yildiz alla quale annuncerà di voler divorziare da lei. Yigit, il figlio segreto di Ender, comincerà a lavorare nella holding Argun come fattorino e attirerà subito l'attenzione di Kaya, che deciderà di indagare sul suo passato. Yildiz scoprirà la relazione tra Caner e Zehra e minaccerà di rivelare tutto quanto a Halit se la figliastra non convincerà il padre e Erim a tornare a casa. Zehra sarà costretta a cedere al ricatto di Yildiz, visto che sarà certa che Halit non approverebbe la sua storia con Caner. Zehra riuscirà quindi a convincere il fratello minore e il padre a tornare alla villa.

Yildiz cerca di evitare il divorzio da Halit

Yildiz farà di tutto pur di attirare l'attenzione di Halit e arriverà persino a rompersi volontariamente una gamba per riuscirci.

Yildiz cercherà di sorprendere il marito con una colazione in famiglia, alla presenza anche di Erim, Zehra e Lila. Nonostante la famiglia si sia riunita, tra Halit e Yildiz ci sarà tensione. Sahika, la sorella di Kaya, scoprirà che il fratello sta indagando su Yigit e cercherà di capire perché Kaya si è così interessato ad un semplice fattorino. Yildiz si affiderà persino a un santone per salvare il suo matrimonio ma i risultati non saranno positivi. Kaya difenderà Yigit dalle umiliazioni di Ender, invitando la donna a trattarlo con rispetto e a stargli lontana. Yildiz si presenterà a un evento senza essere stata invitata solo per stare accanto a Halit.

Forbidden fruit sconfitta da don Matteo in prima serata

L'esperimento di trasmettere Forbidden fruit, oltre che nel pomeriggio di Canale 5, anche nella prima serata del giovedì, non ha raccolto i risultati sperati. La puntata andata in onda la sera dell'8 gennaio è stata vista da una media di 1.822.000 di telespettatori per uno share del 12,3%. Numeri nettamente inferiori a quelli fatti registrare da Don Matteo 15 che, su Rai 1, ha raccolto 4.151.000 spettatori e uno share del 24,8%.