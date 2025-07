A casa Sansalan arriverà un documento destinato a turbare tutti nelle prossime puntate de La notte nel cuore."Samet non è il padre di Harika", si leggerà nel test del Dna.

Le anticipazioni rivelano che Samet sarà nuovamente furioso con Sumru e andrà a casa di Enise, che la sta ospitando, per intimarle di cacciarla. Quando la domestica si opporrà alla richiesta di Samet, lui farà demolire l'immobile.

Una nuova vita per Sumru

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Samet dovrà affrontare una dura verità quando saprà che Sumru è la madre di Nuh e Melek.

Non sopporterà l'idea che sua moglie gli abbia mentito per anni e sarà spietato con lei: la metterà alla porta con Nihayet e annuncerà il divorzio con una conferenza stampa. Sumru e sua madre saranno ospiti di Enise, a casa di sua sorella Zehra, e cambieranno la loro vita radicalmente. Sumru riuscirà a riallacciare i rapporti con Melek e le confiderà di aver perso tutto, ma che, a differenza di quanto temeva, è stato un bene, perché la sua vita era fondata su una menzogna. Con umiltà, Sumru ripartirà da zero e si metterà a cercare lavoro, anche se Samet le renderà la vita difficile impedendole di trovare un posto in tutte le strutture alberghiere della zona. La donna non si perderà d'animo e alla fine riuscirà a trovare un lavoro come commessa in un negozio di tappeti.

Si tratterà di un lavoro con poche prospettive di guadagno e Nihayet non sarà certo felice per la scelta di sua figlia. La donna continuerà a giudicare Sumru e a dirle che avrebbe dovuto implorare il perdono di Samet per tornare alla villa. Sapere che sua moglie ha ricominciato a vivere non andrà giù al signor Sansalan, che andrà al negozio di tappeti e pretenderà il suo licenziamento. Il proprietario del negozio prenderà le difese di Sumru e Samet sarà costretto ad andarsene umiliato. Nel frattempo, l'uomo porterà avanti la sua vendetta contro la moglie e penserà di farla allontanare anche da Nihayet. Quest'ultima sarà invitata dal genero a tornare alla villa e non se lo farà ripetere due volte.

La notizia inaspettata per Harika e Samet

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet storcerà il naso per il ritorno di Nihayet, anche se Samet le spiegherà che fa parte del piano contro Sumru. La donna, sempre più sospettosa nei confronti di sua cognata, farà effettuare a Samet un test per verificare se i figli che Sumru ha detto di aver avuto da lui sono realmente suoi. La risposta arriverà dopo qualche giorno e gelerà tutti: Harika non è la figlia di Samet. Questa notizia sarà una vera doccia fredda che farà restare senza parole tutta la famiglia. Harika penserà a uno scherzo, mentre Hikmet sorriderà soddisfatta, visto che da sempre sospetta dell'infedeltà di Sumru. Esat prenderà i risultati e li guarderà insieme a sua sorella, accertandosi che si tratti di un documento ufficiale.

Dopo una prima reazione di incredulità, Samet passerà subito all'azione e andrà a casa di Enise, furioso. "Devi cacciare subito Sumru da qui", dirà rivolgendosi alla domestica che rifiuterà con forza questa richiesta. Samet passerà ai fatti e chiamerà gli operai che distruggeranno la casa della donna. Enise assisterà impotente alla distruzione dell’immobile e sarà disperata.

Chi è il padre di Harika?

Nelle puntate in onda in Italia, Hikmet è andata a casa di Tahsin e ha notato che nella sua camera c'era un ritratto di Sumru. In preda alla rabbia, la donna è tornata a casa e ha avvertito subito Samet: "Sumru è l'amante di Tahsin". L'uomo è stato invitato ad andare personalmente a casa del suo socio per vedere con i suoi occhi quel ritratto ed è uscito subito di casa.

Quando Samet è arrivato da Tahsin, però, lui aveva già provveduto a sostituire il quadro con un altro quadro simile. Hikmet è stata accusata di essere una bugiarda, ma c'è anche un altro elemento che farebbe pensare a un amore tra Sumru e Tahsin. Quando il socio di Samet è andato a cena dai Sansalan ha parlato del lavoro da insegnante che Sumru svolgeva molti anni fa. Tutti si sono meravigliati del fatto che l'uomo conoscesse questo particolare, ma Tahsin ha trovato una scusa ed è riuscito a cavarsela. Potrebbe essere lui il padre di Harika? Tutto farebbe pensare di sì, ma anche se la ragazza è la più piccola dei figli di Sumru, Tahsin è tornato in Cappadocia solo da qualche mese.