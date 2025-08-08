Dal 18 al 22 agosto Io sono Farah, la nuova soap opera della fascia pomeridiana di Canale 5 che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista Auditel, non andrà in onda nel pomeriggio.

Le nuove puntate, dopo la sospensione nella settimana di Ferragosto, risulteranno ancora assenti anche nella settimana successiva di messa in onda, per lasciare spazio a un doppio episodio di If you love.

Io sono Farah ancora sospesa: cambio programmazione tv 18-22 agosto

Il palinsesto del primo pomeriggio di Canale 5 subirà ulteriori modifiche nella settimana dal 18 agosto in poi, complice la decisione di proseguire lo stop di Io sono Farah nel daytime feriale.

Le nuove puntate della soap, dopo la sospensione dall'11 al 15 agosto, non saranno trasmesse neppure dal 18 al 22 agosto. I fan dovranno fare i conti, per il momento, con due settimane di stop ufficiale.

Al posto di Io sono Farah previsto un doppio episodio di If you love in prima visione

Il pomeriggio di Canale 5, dal 18 agosto, prevede alle 14:15 le nuove puntate di Forbidden Fruit della durata di un'ora, seguite poi alle 15:15 da un doppio episodio di If you love, la nuova serie turca, che settimana dopo settimana sta appassionando gli spettatori, malgrado fosse già disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Il doppio episodio andrà in onda fino alle 17:15, dopodiché è confermato l'appuntamento extra-large con La forza di una donna, l'altra soap opera turca che ha fatto breccia nel cuore del pubblico, grazie alle spinose vicende della protagonista Bahar, alle prese con una vita estremamente complicata.

Nel preserale sarà ancora Enrico Papi a intrattenere il pubblico con le nuove puntate di Sarabanda, prima di lasciare spazio al ritorno di Avanti un altro con Paolo Bonolis, previsto da settembre.

Futuro incerto per la soap con Demet Ozdemir nell'autunno Mediaset

Resta da capire quale sarà la programmazione di Io sono Farah nelle settimane successive e nel corso della stagione autunnale. Da metà settembre, con il ritorno di Uomini e donne, Amici e Pomeriggio 5, resterà poco spazio a disposizione delle soap turche nella fascia del pomeriggio.

Forbidden Fruit proseguirà la messa in onda alle 14:15, mentre Io sono Farah potrebbe andare in onda al sabato pomeriggio, trainando così l'appuntamento del fine settimana con Verissimo.