I fan del Grande Fratello se lo stanno domandando da giorni: Perla Vatiero ha un nuovo amore? Stando a quello che hanno rivelato alcune fonti a Fanpage, la vincitrice del reality avrebbe vissuto un fugace flirt con Cady Gueye, un ragazzo con il quale ha postato sui social in vacanza. Stando a quello che si dice sul web, i due si sarebbero avvicinati in Sardegna, dove hanno trascorso un periodo di vacanza con altri amici.

Il video che insinua il dubbio

Nell'attesa che inizi la nuova edizione del Grande Fratello, i fan stanno commentando i gossip che stanno circolando sul web quest'estate e uno riguarda un'amatissima vincitrice del reality.

Un video che Cady Gueye ha postato su TikTok qualche giorno fa, ha dato il via ad una serie di chiacchiere sul suo rapporto con Perla: i due si sono divertiti a scambiarsi sguardi e baci sulla guancia mentre si trovavano in barca insieme. "Lo facciamo sapere oppure no?", ha scritto il giovane sotto al post che ha attirato l'attenzione di molti utenti.

Da quando ha chiuso la sua storia con Mirko, è la prima volta che l'influencer si fa vedere così vicina ad un uomo, e questo è bastato per far pensare che potrebbe avere un nuovo amore.

Il racconto di alcune fonti anonime

Perla non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul tipo di rapporto che ha instaurato con Cady in vacanza, ma alcune fonti vicine al ragazzo avrebbero svelato qualche particolare molto interessante a Fanpage.

Stando a quello che si legge sul web oggi, 8 agosto, la vincitrice del Grande Fratello avrebbe avuto solo un fugace flirt con Gueye nel periodo che hanno trascorso in Sardegna.

I diretti interessati, però, al momento non hanno né confermato e né smentito le voci che stanno circolando sul loro legame, quindi vanno prese con le pinze perché non sono ancora supportate da prove.

La dolorosa rottura con Mirko

Perla è stata fidanzata con Mirko per più di cinque anni, e il loro rapporto è stato raccontato nei dettagli prima nel villaggio di Temptation Island e poi nella casa del Grande Fratello.

Al termine dell'esperienza tra le mura più spiate d'Italia, i due avevano deciso di darsi un'altra possibilità, ma il ritorno di fiamma è durato pochi mesi.

Con una storia postato sui social, la coppia ribattezzata i Perletti ha annunciato la rottura definitiva per motivi che sono rimasti privati fino a oggi.

Mirko ha voltato pagina quasi subito, tant'è che tutt'ora è legato a una ragazza di nome Silvia e con lei sta trascorrendo una romantica vacanza alle Baleari; Perla, invece, non è più uscita allo scoperto con nessuno e nelle interviste ha sempre detto che è single e che aspetta di poter vivere un altro grande amore.