La macchina di Ballando con le Stelle è alle prese con gli ultimi dettagli della nuova edizione, in particolare quelli relativi ai partecipanti.

Secondo quanto raccontato da Dagospia a tal riguardo, sarebbe ormai vicina la partecipazione di un volto noto del piccolo schermo, Belen Rodriguez, che avrebbe deciso di accettare la proposta di Milly Carlucci vestendo i panni di ballerina per una notte.

Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle

Nei giorni scorsi, anche il giornalista Gabriele Parpiglia aveva parlato di un possibile approdo di Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle, e adesso, stando a quanto riferito dal portale online di Roberto D'Agostino, la showgirl argentina avrebbe definitivamente detto di sì.

Il dance show più longevo della Rai inizierà sabato 27 settembre, con la showgirl che presenzierà nella puntata di sabato 4 ottobre, la seconda in scaletta.

Per la sorella di Cecilia e Jeremias Rodriguez sarebbe la prima volta a Ballando con le Stelle.

Tutte le novità della 20esima edizione

Quest'anno Ballando con le Stelle compie 20 anni, la padrona di casa ha dunque deciso di puntare su un cast scoppiettante.

Tra le principali novità il cambio di veste di Paolo Belli, che non sarà più co-conduttore e inviato nella sala delle stelle ma ballerino. A ricoprire il ruolo del cantante sarà così un ex concorrente, Massimiliano Rosolino.

Diversi cambiamenti anche a proposito della giuria di bordo campo: Rossella Erra è confermata nel ruolo di giudice popolare, mentre Sara Di Vaira sarà affiancata da Samuel Peron.

Quest'ultimo andrà a sostituire Simone Di Pasquale, che dopo il ritiro ha accettato di tornare nuovamente in pista. La giuria tecnica è invece stata confermata: a comporla saranno Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

Il cast e le coppie

Dopo aver ufficializzato i concorrenti della 20esima edizione, Milly Carlucci ha svelato le prime coppie che scenderanno in pista per contendersi la vittoria del programma.

Marcella Bella farà coppia con Chiquito, new entry del cast.

Francesca Fialdini scenderà in pista con Giovanni Pernice, Fabio Fognini sarà infine affiancato da Giada Lini.

La pagina X di CinguetteRai ha ipotizzato le altre coppie: