Spavento nella casa del Grande Fratello Vip. Nella mattina di giovedì 26 marzo, Alessandra Mussolini è caduta mentre stava uscendo dal bagno a causa di un lieve malore. Stando a quanto si apprende la concorrente ha avuto un abbassamento di pressione. Lo staff del reality ha riferito che la 63enne è stata immediatamente visitata dal medico ed ora la situazione è rientrata.

Il comunicato

La concorrente stava uscendo dal bagno, quando aprendo la porta è caduta. Ad aiutare la 63enne sono immediatamente accorsi i suoi compagni d'avventura che si trovavano ancora in camera in quel momento.

Tramite l'account ufficiale del GFVip, il reality show ha fatto sapere come sta adesso la 63enne: "Alessandra Mussolini questa mattina ha avuto un leggero malore, è stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico e ora sta bene". Dunque nonostante un primo spavento, la situazione è immediatamente rientrata.

Alessandra Mussolini questa mattina ha avuto un leggero malore, è stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico e ora sta bene. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 26, 2026

In seguito al malore dell'ex europarlamentare, su X diversi utenti hanno fatto sentire il proprio affetto alla 63enne. Un utente ha affermato: "Forza Ale riprenditi presto, perché non devi devi assolutamente abbandonare il programma".

Un altro utente ha aggiunto: "Non ditemi che si ritira, perché Alessandra è la mia concorrente preferita". Uno spettatore ha commentato: "Mussolini niente scherzi eh". Un ulteriore utente ha affermato: "Sono preoccupatissimo per Alessandra. Spero stia bene, perché deve vincere questo GFVip". Infine c'è anche chi ha commentato: "Evitate di fare sarcasmo sulla caduta di Alessandra Mussolini, perché è pur sempre una concorrente di 63 anni".

GFVip: cosa succede nella 4° puntata

Venerdì 27 marzo su Canale 5 alle 21:40 circa torna una nuova puntata del GFVip.

Tra gli argomenti affrontati da Ilary Blasi ci sarà lo scontro avvenuto tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini: tra le due concorrenti non sembra esserci feeling.

Anche Adriana Volpe e Paola Caruso non sembrano sopportarsi. Renato Biancardi e Lucia Ilardo invece si sono nuovamente baciati. Al termine della precedente puntata del reality sono finiti in nomination: Lucia, Alessandra, Marco e Francesca. Fra i quattro concorrenti il più votato sarà immune, mentre il meno votato finirà in nomination e sarà a rischio eliminazione nella puntata di lunedì 30 marzo.