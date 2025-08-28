Stefano De Martino sta girando l'Italia con lo spettacolo Meglio Stare Summer Tour. In una delle ultime tappe, il conduttore di Affari Tuoi ha raccontato un aneddoto legato all'incidente avuto in moto nel 2012 quando stava frequentando Belen Rodriguez: "In quel momento ho capito la differenza tra la notorietà e la fama". De Martino ha infatti spiegato che intorno alla showgirl c'erano tantissimi medici, mentre vicino a lui non c'era nessuno.

Il racconto di De Martino

Nel suo racconto Stefano De Martino ha esordito raccontando i primi incontri con Belen Rodriguez: "Io ero un ragazzino, avevo 22 anni e l’ho vista, lì bellissima.

Poi è nato qualcosa, ma nei primi giorni è successo un fattaccio". Il conduttore ha rivelato che una sera la showgirl gli propose di andare a mangiare un hamburger lontano dagli studi televisivi e per non rimanere imbottigliati nel traffico decisero di andare in moto. Durante il tragitto, a causa di una svista, la moto guidata da De Martino impattò con un furgone.

Dopo essere svenuto De Martino si ritrovò poi al pronto soccorso dell'ospedale romano Sandro Pertini: "Lì scopro qual è la differenza tra la notorietà e la fama". Il motivo? Lui aveva subito delle ferite piuttosto serie ma ricevette delle attenzioni limitate, mentre Belen - nonostante avesse avuto solo un taglio sul polso e la caviglia slogata - aveva intorno a sé tantissimi medici.

Stefano De Martino ha poi aggiunto un aneddoto ironico: un infermiere gli disse che al reparto a fianco al pronto soccorso c'era Belen e lui, con orgoglio, gli rispose di essere già informato su tutto, poiché al momento dell'impatto era in moto con lui.

La storia tra Stefano e Belen

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si erano conosciuti grazie alla trasmissione Amici nel 2012: lui era un giovane ballerino del corpo di ballo, mentre lei era già famosa. Stefano all'epoca era fidanzato con Emma Marrone, tanto che dopo l'incidente la coppia venne accolta dal pubblico presente in studio da moltissimi fischi.

Dalla relazione dei due è nato Santiago, ma la liaison è stata caratterizzata da alti e bassi: Stefano e Belen si sono più volte lasciati, ma sono anche tornati insieme a più riprese.

Ad oggi, la coppia è separata: lei è single, mentre il conduttore campano è impegnato con la Caroline Tronelli.

Rodriguez: 'Non volevo stare sola e ho riempito vuoti'

In una recente intervista al settimanale Chi, intanto, Belen Rodriguez ha fatto una confidenza personale: "Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti". La showgirl ha infatti riferito che sognava un'amore come quello dei suoi genitori, ma che poi nella sostanza molto spesso i suoi sogni si sono infranti.