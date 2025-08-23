Cambio programmazione dall'1 al 7 settembre sulle reti Mediaset. Con l'inizio della nuova stagione televisiva ci saranno le prime importanti modifiche al palinsesto della rete ammiraglia, dovute al debutto del talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi al pomeriggio.

A subire modifiche sarà l'appuntamento con La forza di una donna, la soap turca che questa estate ha saputo appassionare il pubblico registrando ascolti in costante crescita, la quale verrà ridotta in daytime e cambierà anche orario di messa in onda.

Debutta Dentro la notizia, La forza di una donna si sposta: cambio programmazione 1-7 settembre

Dal 1° settembre 2025, Mediaset si prepara a modificare il proprio palinsesto pomeridiano accogliendo una delle novità di questa stagione: trattasi di Dentro la notizia, il nuovo programma che mescolerà attualità, cronaca nera e spettacolo, condotto da Gianluigi Nuzzi, già volto di punta di Quarto Grado su Rete 4.

Il talk show, per la prima settimana di programmazione, risulta in palinsesto a partire dalle 16:45 circa e andrà avanti fino alle 18:40, quando poi la linea passerà ad Enrico Papi per le nuove puntate di Sarabanda.

Tale novità comporterà delle modifiche legate alla messa in onda de La forza di una donna in daytime: la soap opera, infatti, non sarà più trasmessa dalle 17:15 in poi con delle puntate extra-large di un'ora.

La forza di una donna ridotta e perde spazio su Canale 5

Le nuove puntate della soap, a partire dal 1° settembre, andranno in onda dalle 15:45 alle 16:45 circa: un'ora al giorno, in prima visione assoluta, subito dopo dei brevi episodi di If you love, la quale proseguirà la messa in onda anche nella settimana che va dall'1 al 5 settembre dalle 15:15 alle 15:45 circa.

A seguire ci saranno le vicende di Bahar che, questa estate, ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5 arrivando a toccare anche il 23% di share in daytime.

Cambiamenti in arrivo anche per La notte nel cuore in prime time: la soap andrà in onda con un doppio appuntamento speciale in prime time, previsto martedì 2 e domenica 7 settembre, dalle 21:35 in poi sulla rete ammiraglia del Biscione.

Mediaset conferma le soap nel palinsesto autunnale

Mediaset si prepara così alla nuova sfida Auditel di questo autunno, puntando in primis su La forza di una donna che risulta confermata in palinsesto per tutta la stagione con gli episodi della seconda e terza serie.

Alle 14:15, invece, spazio alle nuove puntate di Forbidden Fruit: dopo il buon successo estivo, la soap andrà avanti regolarmente per tutto l'anno, assicurando un buon traino al talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, Uomini e donne.