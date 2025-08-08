Grandi novità in arrivo nel cast de Il Paradiso delle signore 10 in cui, quest'anno, si assisterà all'uscita di scena del personaggio di Salvo Amato. Il barista sarà protagonista delle prime puntate previste nel corso del mese di settembre, dopodiché andrà via da Milano per un lungo periodo.

Per Rosa Camilli, invece, si assisterà a un rientro a Milano: la giornalista sarà pronta a tornare da Marcello Barbieri e riprenderà anche il suo impiego professionale al grande magazzino milanese.

Salvo esce di scena dalla soap: chi c'è e chi no ne Il Paradiso delle signore 10

Le prime puntate della decima stagione vedranno Salvo ed Elvira al centro delle trame: dopo la nascita del loro bambino, i due saranno impegnati con i preparativi del battesimo.

Tuttavia, la presenza della famiglia Amato non durerà a lungo in questa decima stagione: nel corso dell'autunno si assisterà all'uscita di scena di Salvo Amato dal cast della soap opera.

Il barista, attualmente proprietario della Caffetteria Amato, lascerà definitivamente Milano: al momento non si conoscono i motivi, ma non si esclude che possa andare via proprio insieme a Elvira e al loro bambino.

Il ritorno stabile di Rosa Camilli a Milano

Si assisterà invece al ritorno stabile di Rosa Camilli.

Dopo aver scelto di allontanarsi da Milano, la giornalista avrà modo di rimettere piede in città e si ritroverà faccia a faccia con Marcello Barbieri, dopo il momento di passione vissuto nel corso della stagione precedente.

Convinta di restare per un breve periodo di tempo, Rosa sarà nuovamente coinvolta al centro dell'attività professionale del Paradiso Market, sempre più incentrato sui temi legati al mondo delle donne. La giornalista, quindi, si lascerà alle spalle la precedente esperienza professionale con Tancredi, per vivere questa nuova avventura.

Tra Rosa e Marcello c'era stato un momento di passione nella scorsa stagione de Il Paradiso delle signore

Nella nona stagione daily della soap, Marcello e Rosa avevano vissuto un momento speciale che li aveva portati a scambiarsi un bacio appassionato.

Complice anche l'assenza della contessa e la crisi in corso con lei, Marcello non era riuscito a trattenersi.

Un bacio che li aveva messi profondamente in crisi, al punto da convincere Rosa a trasferirsi a Bologna per un po' di tempo, ospite in casa della sua mamma.