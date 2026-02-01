Ritorna sul piccolo schermo e quindi su Rai Lino Guanciale nella miniserie dedicata a un caso che è divenuto molto noto all'interno della cronaca nel corso degli anni. Il riferimento è alla figura del mafioso, nonché Matteo Messina Denaro, il quale per oltre trent'anni è stato latitante. L'ultimo padrino dopo Bernardo Provenzano: quest'ultimo, dopo una latitanza di quarant'anni, venne arrestato nel 2006. La miniserie dal titolo "L'Invisibile-La cattura di Matteo Messina Denaro" andrà in onda nei giorni 3 e 4 febbraio: saranno due prime serate.

Un sunto della miniserie

Un prodotto televisivo molto interessante che vede la regia di Michele Soavi: avremo la possibilità di assistere a ruoli inediti per attori od attrici etichettati solamente in certi volti. Lino Guanciale si metterà a confronto con il ruolo del Colonnello Lucio Gambera fondamentale per la cattura di Matteo Messina Denaro. L'attore avezzanese si è già confrontato con ruoli "polizieschi": ne sono d'esempio "Il Commissario Ricciardi" o "La Porta Rossa". In quel caso, però, si è trattato di personaggi inventati: adesso, invece, la responsabilità è maggiore. Dovrà vestire i panni di una figura decisiva. Bisogna poi passare alla figura di Matteo Messina Denaro che sarà interpretato dall'attore siciliano Ninni Bruschetta.

Nessun altro, se non Bruschetta, può rivestire un ruolo simile: parliamo di un attore di grande esperienza il quale è sempre riuscito a immedesimarsi in qualsiasi ruolo a lui affidato. Lo ricorderemo per il ruolo del ministro interpretato nel film "Quo Vado" (2015), campione d'incassi con Checco Zalone protagonista. Allo stesso tempo sarebbe riduttivo affibbiargli un ruolo poiché Bruschetta è poliedrico: sa passare poi all'interpretazione del mafioso senza alcun tipo di problema.

I luoghi delle riprese

La miniserie televisiva L'Invisibile è stata girata tra la Sicilia e Roma: in particolare nella città di Trapani, nella quale ha inizio l'operazione "Tramonto" che trae il nome dalla poesia scritta da una bambina di soli nove anni la quale perse la vita in un attentato mafioso.

Le prime foto delle riprese sono confrontate quest'estate sui profili social di Levante e Lino Guanciale: sono durate circa tre settimane. Alcune scene sono state girate a Palermo nelle vie più famose, tra cui piazza Bellini, palazzo delle Aquile. Le riprese sono poi perseguite a Carini, snodo centrale: in quanto lì si trova l'abitazione della sorella di Matteo Messina Denaro . Infine a Roma si è girato tra Castel Sant'Angelo, il Lungotevere, per poi arrivare sino a Tivoli. Infine nel cast anche due artisti come Levante nel ruolo della moglie di Lino Guanciale , e il cantante Leo Gassmann (che prenderà parte alla prossima edizione del Festival Di Sanremo).