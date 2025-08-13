I fan di Io sono Farah si chiedono perché la soap opera sia stata sospesa dalla programmazione estiva di Canale 5, mentre tutte le altre serie turche sono regolarmente in onda anche in pieno agosto. È questa la decisione maturata nei giorni scorsi dai vertici del Biscione che, per evitare di sprecare un numero cospicuo di episodi della soap turca, hanno preferito sospenderla per due settimane dal palinsesto. Uno stop forzato che ha fatto indispettire gli appassionati dato che, la serie con Demet Ozdemir, era stata inserita in palinsesto proprio per tener compagnia al pubblico durante il periodo estivo.

Perché la soap Io sono Farah è stata sospesa dalla programmazione di Canale 5

Tra i vari titoli lanciati da Mediaset in questa calda estate spicca Io sono Farah, una nuova soap di successo che fin dal primo giorno di messa in onda, ha dimostrato la sua enorme potenza dal punto di vista Auditel.

La serie ha saputo tenere agli schermi una media di oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno, arrivando a toccare anche il 25% di share con il doppio episodio giornaliero.

Un risultato Auditel che, tuttavia, ha spinto i vertici della tv con sede a Cologno Monzese a prendere una decisione importante e del tutto inaspettata in merito al proseguimento nel palinsesto estivo di agosto.

Stop di due settimane per Io sono Farah nel pomeriggio estivo

Dallo scorso 11 agosto, infatti, l'appuntamento con Io sono Farah è stato sospeso dalla programmazione di Canale 5, finendo per spiazzare i fan: una decisione maturata per evitare di sprecare episodi in un periodo dell'anno in cui c'è un calo di spettatori nella fascia pomeridiana.

La soap opera turca al momento risulta sospesa per due settimane dal palinsesto pomeridiano: gli episodi non andranno in onda fino a venerdì 23 agosto.

La messa in onda in prima visione assoluta riprenderà regolarmente a partire da lunedì 25 agosto, giorno in cui dovrebbe trovare nuovamente spazio in palinsesto insieme alle altre soap che popolano il pomeriggio.

Per l'autunno 2025, invece, dato l'elevato numero di serie turche a disposizione, Mediaset non ha ancora preso una decisione ufficiale in merito al futuro della soap con Demet Ozdemir.

Mediaset trionfa con gli ascolti delle soap turche

Intanto, malgrado l'assenza di Io sono Farah in daytime, il pomeriggio di Canale 5 continua a essere vincente dal punto di vista Auditel, grazie al doppio episodio di If you love.

Nel pomeriggio di ieri 12 agosto, la serie sentimentale ha registrato un ascolto di oltre 1,6 milioni di spettatori durante le due ore di messa in onda arrivando al 21,50%.

A seguire ottimi ascolti per La forza di una donna che, in pieno agosto, riesce a sfiorare la soglia di 1,8 milioni di fedelissimi con la puntata extra-large arrivando al 22,05% di share contro il 15,80% di Estate in diretta.