Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che Halit scoprirà che la sua compagna Yildiz è in dolce attesa del loro primo bambino e resterà a dir poco scosso.

Il ricco imprenditore non la prenderà benissimo dato che, dopo il riavvicinamento con la sua ex Ender, stava progettando di chiedere il divorzio dalla moglie.

In realtà, Yildiz lo sta solo ingannando dato che non c'è nessuna gravidanza in corso: sarà proprio Ender a scoprire la dietrologia della sorella di Zeynep, tanto da alimentare dei sospetti anche in Halit, che vorrà vederci chiaro su questa situazione.

La gravidanza di Yildiz spiazza Halit: anticipazioni turche Forbidden Fruit

Dopo un acceso scontro con Halit per aver scoperto i suoi tradimento extra-coniugali, Yildiz si sentirà male e finirà in ospedale, dove verrà sottoposta ad alcuni accertamenti.

I medici sveleranno che la donna è in dolce attesa di un bebè, lasciando visibilmente spiazzato e sorpreso Halit che, in realtà, progettava di chiedere il divorzio al più presto.

In realtà, Yildiz ha messo in piedi un piano diabolico, corrompendo una delle infermiere affinché facesse risultare dalle analisi che fosse in dolce attesa, così da trattenere il marito al suo fianco.

La notizia della gravidanza non piacerà affatto a Ender che, col passare dei giorni, comincerà ad avere il sospetto che Yildiz stia mentendo.

Halit sospetta sulla gravidanza

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che Ender, grazie all'aiuto di Caner, riuscirà a entrare in possesso della cartella clinica della donna, grazie alla quale scoprirà che non c'è nessuna gravidanza in corso.

Felice per questa notizia, Ender correrà subito da Halit per metterlo al corrente dell'inganno e fargli aprire gli occhi sulla compagna.

A quel punto, le consiglierà di farle fare un nuovo test di gravidanza: Halit avendo dei dubbi su Yildiz, accetterà la proposta e farà arrivare a casa degli infermieri che, dopo aver immobilizzato la donna, le preleveranno del sangue.

Halit si mostrerà severissimo nei confronti della donna, facendole sapere che nel caso in cui il risultato dovesse essere negativo, gliel'avrebbe fatta pagare.

Mediaset vince con Forbidden Fruit in daytime

In attesa dei risvolti di questa vicenda, l'appuntamento con Forbidden Fruit continua a registrare ottimi ascolti in daytime con una media di quasi 2 milioni al giorno.

Lo share della soap turca si aggira tra il 20 e il 22%, con picchi che hanno raggiunto anche il 25% durante la messa in onda pomeridiana su Canale 5.

Numeri che promettono bene in vista delle sei stagioni complessive previste di questa appassionante serie che sta conquistando il pubblico.