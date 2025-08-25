Le vicende della soap turca Forbidden Fruit continuano a sorprendere. Nelle nuove puntate della seconda stagione, Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) scoprirà che il suo promesso sposo Alihan Tasdemir (Onur Tuna) ha sposato Ender Çelebi (Şevval Sam) in gran segreto.

Alihan deciso a vendicarsi di Halit

Dopo aver messo fine alla breve frequentazione con la pilota d’aerei Hira (Ebru Şahin), Alihan riuscirà finalmente a farsi perdonare da Zeynep. Proprio quando la giovane accetterà di diventare la moglie dell’imprenditore, verrà alla luce qualcosa riguardante il passato.

In particolare, Alihan scoprirà che Halit (Talat Bulut) era l’amante di sua madre e vorrà fargliela pagare per aver fatto soffrire suo padre. A quel punto, per portare a termine la sua vendetta, Alihan chiederà aiuto a Ender, la quale coglierà l'occasione per fargli una proposta. Nello specifico, la donna accetterà di aiutare Alihan a impossessarsi delle azioni dell'azienda che Halit ha affidato a loro figlio Erim (İlber Uygar), ma in cambio dovranno convolare a nozze.

Zeynep rimane nuovamente delusa da Alihan

Nel contempo, Zeynep noterà i cambiamenti improvvisi di Alihan e cercherà di capire cosa gli stia succedendo per non perderlo di nuovo, così gli preparerà una sorpresa.

Purtroppo, durante il pranzo organizzato da Zeynep per annunciare le sue future nozze con Alihan, accadrà qualcosa di inaspettato.

Ender interromperà i festeggiamenti, entrando nella sala con indosso un abito bianco e farà sapere a tutti i presenti che lei e Alihan si sono sposati in gran segreto. Dopo essere rimasta nuovamente delusa da Alihan, questa volta per averla tradita, Zeynep se ne andrà via.

Intanto, a catturare l'attenzione sarà anche Yildiz (Eda Ece) che non sarà felice di riaccogliere sua madre Asuman (Melisa Dogu), dopo aver inscenato una finta gravidanza per impedire ad Halit di divorziare da lei.

Riepilogo sul fidanzamento di Cem e Zeynep

Nelle puntate precedenti, Alihan ha fatto i conti con un imprevisto, proprio quando era in procinto di avere un incontro romantico con la sua ex fidanzata Zeynep. L’uomo è stato costretto a intervenire in soccorso della nipote Lila (Baris Aytaç), Che lo ha chiamato per dirgli di essere stata sequestrata da un ragazzo sconosciuto.

Dopo essere rimasta delusa da Alihan, per non essersi presentato al loro appuntamento, Zeynep ha intrapreso una relazione con Cem (Baris Aytaç), pur non ricambiando i suoi sentimenti. Quando quest’ultimo ha approfittato di un evento per annunciare pubblicamente di essersi fidanzato con la sua assistente, Zehra (Şafak Pekdemir) l’ha spiazzato, rivelando di aver visto la giovane baciare Alihan.