Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Zeynep sarà pronta a compiere il grande passo con Dundar, salvo poi essere assalita dai dubbi.

La ragazza deciderà di confidarsi con il suo ex Alihan, al quale rivelerà le proprie incertezze, molte delle quali legate alla loro storia d’amore ormai finita ma ancora capace di lasciare segni profondi nel suo cuore.

Tuttavia, Zeynep resterà sconvolta e delusa dal comportamento di Alihan, che la spronerà a portare avanti il suo matrimonio.

Zeynep mette in dubbio il suo matrimonio: anticipazioni Forbidden Fruit puntate turche

Zeynep, dopo aver detto sì alla proposta di matrimonio di Dundar, dovrà fare i conti con una serie di dubbi che metteranno in discussione la sua scelta.

Quando scoprirà che Alihan ha scelto di partire per l'America e iniziare lì la sua nuova vita, non la prenderà bene e si renderà conto che forse non è pronta a perderlo per sempre, perché è ancora innamorata di lui.

Per tale ragione, deciderà di farsi forza e si presenterà in ufficio da Alihan, al quale svelerà tutti i suoi dubbi n merito al matrimonio imminente.

Zeynep sconvolta e delusa dal comportamento dell'ex Alihan

Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit rivelano che Zeynep ammetterà di essere stupita dal riavvicinamento che c'è stato tra Alihan e Dundar e non saprà più quale sia la scelta migliore da fare per il suo futuro.

Parole che non passeranno inosservate per Alihan, che, tuttavia, spronerà Zeynep a portare avanti la promessa fatta a Dundar e a unirsi in matrimonio con lui.

Il comportamento di Alihan sconvolgerà Zeynep: non ricevendo la risposta che sperava”, lascerà l'ufficio del suo ex fidanzato.

A questo punto, si renderà conto che spetterà a lei la decisione finale sul suo matrimonio: pronunciare il sì con Dundar oppure mettere tutto in discussione?

La soap opera Forbidden Fruit promossa anche nel weekend

In attesa di queste nuove puntate, dal 6 settembre l'appuntamento con Forbidden Fruit arriva anche nel fine settimana di Canale 5.

La soap andrà in onda anche il sabato e la domenica pomeriggio con delle puntate di un'ora che andranno in onda subito dopo Beautiful.

Una scelta dettata dai buoni ascolti della serie turca, che in questi mesi ha saputo appassionare una media di circa 2 milioni di spettatori in daytime, arrivando a toccare anche il 22% di share.