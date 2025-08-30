Le anticipazioni della puntata di Forbidden Fruit in onda lunedì 1° settembre rivelano che Yildiz avrà un momento di debolezza e bacerà Kemal. La scena, però, verrà notata da Zeynep, che si infurierà con la sorella. Per Zeynep le sorprese non finiranno qui: scoprirà che l'uomo di cui si è innamorata Hira è Alihan.

Zeynep scopre che Hira è innamorata di Alihan: anticipazioni 1° settembre

Il primo appuntamento settimanale con Forbidden Fruit riprenderà dal momento in cui Halit tornerà a casa, perdonando di fatto Yildiz per la vicenda dei prelievi effettuati con la carta di credito.

Nonostante ciò, la tensione tra i coniugi Argun sarà ancora alle stelle. Zeynep e Hira usciranno per una serata in compagnia e a loro si uniranno anche Caner ed Emir. Il quartetto verrà poi raggiunto da Alihan, così Zeynep scoprirà che è lui l'uomo misterioso di cui si è invaghita l'amica Hira. Ender cercherà di far ingelosire Halit e nel contempo suggerirà all'ex marito di mettere alla prova Yildiz per verificare se la giovane moglie sia interessata soltanto al suo denaro. Yildiz, messa in allerta da Kemal, riuscirà a scampare alla trappola tesa da Halit.

Tra Yildiz e Kemal scatta il bacio, Zeynep vede tutto e si infuria

Grazie alla soffiata di Kemal, Yildiz riuscirà a far credere a Halit di stare con lui solo per amore e non per denaro.

In realtà, non vuole perdere i lussi e gli agi che il marito le può offrire. Yildiz sarà grata a Kemal per averla aiutata e andrà a ringraziarlo. Proprio in questa occasione succederà qualcosa di imprevisto, visto che tra Kemal e Yildiz scatterà un bacio. Zeynep vedrà l'intera scena e si infurierà con la sorella, alla quale chiederà di chiarire i sentimenti che prova per Kemal e per Halit. Nelle puntate successive, Kemal cercherà di mettere pace tra Zeynep e Yildiz e prometterà alla prima di stare lontano dalla sorella. L'autista, però, non manterrà la promessa e proporrà a Yildiz di fuggire insieme. La moglie di Halit sarà titubante, ma alla fine rifiuterà l'offerta di Kemal, scegliendo di restare con Halit.

Forbidden Fruit in onda anche nel weekend

Novità in vista per Forbidden Fruit, che, a partire dalla prima settimana di settembre, andrà in onda, oltre che nel daytime feriale, anche il sabato e la domenica. La serie, grazie agli eccellenti ascolti fatti registrare in questi primi mesi di programmazione, è stata promossa anche nel weekend di Canale 5. L'appuntamento del sabato pomeriggio dovrebbe essere confermato per tutta la stagione autunnale, mentre quello domenicale durerà solo qualche settimana, sino a quando tornerà il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.