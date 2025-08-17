In Forbidden Fruit, i prossimi episodi vedranno Alihan alle prese con un nuovo rivale. Si tratta di Dündar, che inizierà un corteggiamento serrato nei confronti di Zeynep, mettendo in crisi gli equilibri sentimentali e professionali della giovane.

Alihan rompe con Zeynep e sposa Ender

Il fidanzamento tra Zeynep e Alihan terminerà per colpa di quest'ultimo. Spinto dalla rabbia, dopo aver scoperto che Halit è stato l'amante della madre, vorrà sottrargli l'azienda, diventando socio maggioritario. Per questo sposerà Ender: perché la donna detiene il 5% delle azioni, che gli permetterebbero di raggiungere il suo obiettivo.

Zeynep si schiera con Halit e diventa vicepresidentessa

Tuttavia, Alihan compierà questo passo senza dire nulla a Zeynep e la ragazza scoprirà del matrimonio proprio dalla viva voce di Ender. La loro relazione finirà e lei si schiererà dalla parte di Halit nella sua lotta contro Alihan, diventando la vicepresidentessa della Falcon Airlines.

Zerrin offre a Zeynep una nuova vita di lusso

Questo nuovo ruolo porterà prestigio nella vita di Zeynep. Zerrin vorrebbe offrirle diversi benefit, per esempio una casa nuova, ma la ragazza si sentirà un po' a disagio in questa nuova veste e preferirà rimanere nel suo appartamento.

Zerrin insisterà: "Se non vuoi una casa, prendi almeno un'auto". Anche se non vorrà, alla fine Zeynep accetterà e andrà nella concessionaria che le ha suggerito Zerrin.

L’ingresso di Dündar

Il proprietario della concessionaria si chiama Dündar e non si comporterà per niente bene con Zeynep, mostrando il suo lato piuttosto maschilista, al punto che Zeynep, arrabbiata, se ne andrà.

Dündar dirà al suo assistente di scoprire il nome di questa donna e lui gli dirà: "Ma non è che si tratta della donna mandata dalla signora Zerrin? Glielo aveva raccomandato suo padre". Dündar rimarrà pietrificato quando scoprirà che quella donna è proprio Zeynep. Per farsi perdonare, la mattina seguente si farà trovare davanti alla sua azienda con una schiera di auto, solo per chiederle perdono.

I dubbi di Alihan su Dündar e il rischio per Caner ed Emir

Lei sarà abbastanza imbarazzata, anche perché a quella scena assisterà anche Alihan.

Lui resterà turbato, soprattutto perché noterà che Dündar è armato. "Cosa ci fai con questo qui?", le chiederà. "Non sono affari tuoi", risponderà lei. Intanto, Dündar inizierà un corteggiamento serrato: non solo si presenterà da lei in azienda, ma anche casa sua con un enorme mazzo di rose. In questa occasione rischierà di far fuori anche Caner ed Emir: quando li vedrà a casa di Zeynep, quando lei sarà assente, penserà che siano due ladri e punterà loro una pistola addosso.