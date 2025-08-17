Le anticipazioni de La notte nel cuore preannunciano nuovi eventi destinati a sconvolgere gli equilibri della famiglia Sansalan. Nella puntata in onda domenica 24 agosto alle 21:20 su Canale 5, Sevilay scoprirà le menzogne di Cihan e si scaglierà contro di lui. Nel frattempo, l’uomo, fuori di sé per gli ultimi accadimenti, perderà il controllo: farà aggredire Nuh e arriverà persino a sequestrare la moglie.

Sevilay si infuria con Cihan

Sevilay sarà determinata a scoprire le sue vere origini. La recente rivelazione di Nihayet, che le ha svelato di essere stata adottata e di non essere la figlia di Hikmet, porterà la giovane a conoscere la reale identità dei suoi genitori biologici.

Prima di tutto, la nipote di Samet si infurierà con suo marito Cihan, che era al corrente della situazione ma non ha confessato nulla alla consorte, mantenendo il segreto. Parallelamente, Hikmet andrà a fare visita a Nihayet, mentre alla villa della famiglia Sansalan la situazione precipiterà.

Cihan fa picchiare Nuh e sequestra Sevilay

Sevilay metterà Hikmet con le spalle al muro, chiedendo alla madre adottiva di confessare, davanti a tutta la famiglia Sansalan, di confessare l’identità di suo padre e di sua madre. Esat, intanto, farà una battuta infelice sulla moglie di suo fratello, facendo perdere il controllo a Cihan, che si infurierà. Non sarà finita qui, perché le conseguenze più gravi saranno per Nuh.

Cihan impartirà un ordine preciso ai suoi scagnozzi, che picchieranno il gemello di Melek. Anche per Sevilay le cose si metteranno male. Suo marito Cihan, stanco della situazione, compirà un gesto estremo: la sequestrerà nella villa, rendendola una prigioniera.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Melek ha scoperto di essere incinta

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Melek e Cihan si sono lasciati andare alla passione. Successivamente, la sorella di Nuh ha fatto il test di gravidanza, scoprendo di essere incinta, ma non ha rivelato al figlio di Samet di aspettare un bambino. La situazione è poi degenerata quando Hikmet si è recata nel paese natale dei gemelli, facendo indagini sul loro conto.

La spietata sorella di Samet è riuscita a scoprire il segreto di Nuh e Melek: sono i figli di Sumru. Forte delle prove ottenute, Hikmet è tornata alla villa, svelando di fronte a tutti la reale identità dei gemelli e mettendo Sumru in una posizione difficile con suo marito. Samet, che non era al corrente della situazione, ha cacciato di casa sua moglie e sua suocera.