Nelle puntate di Forbidden Fruit, in onda dal 18 al 22 agosto, Zehra Argun non riuscirà a trattenersi e, durante un evento mondano, rivelerà di aver visto Alihan Tasdemir e Zeynep Yilmaz baciarsi in bagno. La notizia scatenerà uno scandalo, visto che Cem annuncerà il suo fidanzamento con Zeynep. Halit, invece, cederà alla tentazione e finirà a letto con Ender, tradendo la moglie Yildiz.

Zeynep accetta di fidanzarsi con Cem, Halit va a letto con Ender

Ender si alleerà con Kemal per vendicarsi di Yildiz. Quest'ultimo verrà assunto come autista della famiglia Argun e Yildiz sarà sconvolta quando se lo ritroverà davanti.

Cercherà di farlo licenziare, ma senza successo. Intanto, Halit ed Ender, dopo aver discusso di affari, si abbandoneranno alla passione e finiranno a letto insieme. Ender crederà di aver riconquistato l'ex marito, ma lui la gelerà dicendole di essere innamorato di Yildiz. Zeynep, invece, chiuderà definitivamente con Alihan, dopo che lui le darà delle spiegazioni vaghe sul motivo per il quale non si è presentato all'appuntamento. Zeynep si sentirà presa in giro da Alihan e accetterà di iniziare una relazione con Cem. La ragazza, però, si renderà presto conto di non essere davvero innamorata di Cem e si sentirà in colpa nei suoi riguardi.

Zehra lancia lo scoop: 'Ho visto Alihan e Zeynep baciarsi in bagno'

In occasione di un evento mondano legato alla nuova società tessile di Alihan, si verificherà un imprevisto. Cem presenterà Zeynep come la sua nuova fidanzata, ma una notizia riportata da Zehra creerà uno scandalo. "Ho visto Alihan e Zeynep baciarsi in bagno", dirà la ragazza. In effetti, Alihan aveva, poco prima, raggiunto la ex in bagno, ribadendole di essersi pentito di averla lasciata per poi baciarla. Un bacio visto da Zehra, la quale non perderà tempo a rivelare la cosa, mettendo in imbarazzo i protagonisti di questa vicenda. Zeynep lascerà la festa, seguita da Alihan e Cem.

Forbidden Fruit confermato nel palinsesto autunnale

Sul fronte degli ascolti, Forbidden Fruit continua a dominare la scena con una media giornaliera di 2 milioni di telespettatori e uno share che ha raggiunto, in più di un'occasione, picchi del 22%. Visti gli ottimi dati di ascolto, Mediaset ha deciso di confermare la serie turca anche nel palinsesto autunnale. A settembre, con il ritorno di Uomini e donne, la serie con Zeynep e Alihan occuperà lo slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45.